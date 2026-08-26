Las autoridades trabajan en esclarecer los hechos sin que descarten distintas hipótesis, incluida la posibilidad del consumo de drogas

Dos menores encuentran a sus padres muertos en su casa en Cullera: se trata de un matrimonio irlandés e investigan si fallecieron por las drogas

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ValenciaLas autoridades investigan las circunstancias que rodean a la muerte de un matrimonio irlandés cuyos cuerpos sin vidas fueron hallados por sus dos hijos menores en el domicilio de alquiler en el que vivían en una exclusiva urbanización de Cullera, Valencia. Los pequeños, que tienen necesidades especiales, dieron el aviso al dueño del inmueble, que a su vez trasladó la alarma a las autoridades para el inicio de unas pesquisas que ahora se dirigen a resolver varias incógnitas relativas al caso y esclarecer lo ocurrido.

Los cuerpos sin vida de ambos, de 50 y 45 años, fueron encontrados concretamente desnudos en un jacuzzi del domicilio y ya entonces, cuando llegaron los agentes, observaron preliminarmente indicios que apuntaban a que “podía haber pasado algo raro”.

Las incógnitas sobre la muerte del matrimonio irlandés en el domicilio de Cullera

El hallazgo de sus cadáveres se produjo a aproximadamente las 17:00 horas del martes. Fue entonces cuando los dos niños se encontraron con la dramática escena, pidiendo ayuda a continuación al casero, que llamó al 112.

Una vez allí, los efectivos policiales movilizados, –de la Policía Local de Cullera y la Guardia Civil–, no observaron signos evidentes de violencia, aunque sí apreciaron después distintos elementos que añadían intriga sobre las circunstancias exactas en que se produjeron sus muertes. Entre ellas, según avanzaba Las Provincias y también recoge EFE, habrían observado algunas lesiones que parecían punzantes en sus cuerpos, sin descartase incluso que pudiesen estar relacionadas con las drogas, estando ésta entre una de las posibles hipótesis tras sus decesos.

De igual modo, en el lugar, los agentes también se percataron de que el agua del jacuzzi se encontraba turbia, lo que los llevó a tomar una muestra para su análisis especializado en el laboratorio.

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La hipótesis de una muerte accidental

In situ, los efectivos allí desplazados, a la luz de todos los indicios, terminaron por activar al Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que asumió el caso. Además, también se trasladó el aviso al juzgado de guardia de Sueca, mientras los menores fueron puestos al amparo de servicios sociales, con el Ayuntamiento de Cullera haciéndose cargo de ellos.

Mientras la investigación continúa, y a falta de conclusiones en las que será fundamental la autopsia y el análisis toxicológico, la aparente ausencia de signos de criminalidad en los cadáveres hace que mantenga fuerza la hipótesis accidental, según ha podido saber Informativos Telecinco. No obstante, hay que esperar al informe forense, que deberá aclarar algunas de estas incógnitas que persisten alrededor del caso.