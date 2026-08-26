Celia Molina 26 AGO 2026 - 11:24h.

Marc fue atropellado por una "furgoneta del gobierno tailandés", según ha dicho su entorno a Informativos Telecinco web

La desesperada situación de Marc, un español de 29 años atropellado en Tailandia: "Necesitamos 65.000 euros para operarle"

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La familia de Marc Campos, el español que fue recientemente atropellado en Tailandia, sigue muy preocupada por él. Este joven de 29 años, residente en Barcelona, fue arrollado en su moto por una "furgoneta del gobierno tailandés" que dobló una esquina por la inacción de los banderilleros - las personas que regulan el tráfico en el país -, según explica su entorno a Informativos Telecinco web.

"Marc sufrió un grave accidente de tráfico en Tailandia a causa de una furgoneta del gobierno tailandés. Circulando por los dos carriles derechos de una vía de 4 carriles, de repente salió de un edificio de la izquierda, sin esperar la autorización y asistencia de los banderilleros que cortan el tráfico. Marc se lo encontró delante de golpe sin tener distancia suficiente para poder frenar la motocicleta", explican sus seres queridos.

Como consecuencia del choque, que ya está siendo reclamado en una comisaría en la que "siempre les dicen que les falta un papel", el español sufrió una afectación en el fémur, "tiene el brazo izquierdo completamente fracturado y graves lesiones en la muñeca, además de una contusión cerebral".

"La operación salió bien pero tiene mucho dolor"

Como la ambulancia le llevó directamente a un hospital privado - concretamente, al Hospital Ruamjairak de Bangkok - de donde luego no le podían mover, Marc tiene que enfrentar una alta factura por la intervención quirúrgica a la que debía someterse. Por ello, su familia, que denunció que el consulado español se había "lavado las manos" y la que "Mutua" solo cubría una "ínfima parte" de los entre 60.000 y 80.000 euros que sumará el coste total, inició una campaña de GoFundMe para ayudarle.

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"No saben cuánta movilidad del brazo recuperará"

Gracias a la colaboración ciudadana, pudieron aportar alrededor de 14.000 euros con los que el hospital aceptó operar a Marc. Una amiga suya nos ha actualizado cómo se encuentra el paciente tras la larga intervención: "La operación salió bien, aunque Marc tiene mucho, mucho dolor. Tiene una placa en el fémur, en el brazo izquierdo lleva tres o cuatro placas, y le han dejado dormido porque, si no, tendría mucho dolor", nos han explicado, en exclusiva.

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"Todavía no saben cuánta movilidad va a poder recuperar en el brazo. Y, por otro lado, hasta que no pague los 65.000 euros no le dan la autorización del hospital para repatriarle a España", apunta su entorno, por lo que todavía les queda un largo camino hasta poder traerle de nuevo a casa.

En cuanto a la responsabilidad que la "furgoneta del gobierno tailandés" tuvo en el accidente, la familia de Marc asegura que un amigo suyo, llamado Sergio, ha ido ya varias veces a reclamar a la comisaría. Allí, pidieron que Marc fuera a declarar pero, al saber que estaba impedido y que le era imposible moverse, les dijeron que sus policías "no estaban como para ir a verle al hospital".

La madre de Marc: "Estoy completamente desbordada"

El programa 'Vamos a ver' ha entrevistado en directo a Ana, la madre de Marc, que ha narrado el infierno que todos están viviendo desde el lunes pasado: "Mi hijo estuvo todo el año trabajando y se había pagado unas pequeñas vacaciones en Tailandia. Yo estoy completamente desbordada. El hospital, entre todos los gastos, nos ha exigido que paguemos unos 20.000 euros. Y gracias a toda la gente que se está volcando, mi hijo está estable, aunque tiene mucho, mucho dolor", ha afirmado.

Ana ha recalcado de nuevo que se siente muy impotente por la poca información que le llega sobre Marc, ya que "por el idioma, la comunicación con los médicos es muy difícil" y que la embajada española le ha dicho que "ellos no tienen nada que ver con este asunto" y que solo están "para hacer un seguimiento".