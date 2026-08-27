Los expertos aseguran que para que podamos notar los beneficios del 'grounding' es necesario que lo practiquemos entre 12 y 20 minutos

Probamos la moda del ‘Earthing’ y los expertos nos avisan: “Ojo con dónde y cuánto tiempo caminamos descalzos”

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El ‘grounding’ es una práctica que consiste en caminar descalzo o mantener un contacto directo y continuado con la tierra, el césped o el agua del mar. Quienes lo realizan a diario aseguran notar sus efectos, y los expertos coinciden en que ese vínculo físico con el entorno natural puede aportar beneficios medibles.

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"Antiinflamatorio natural"

El agua de mar es uno de los elementos más citados. José Parrilla, director médico del hospital Creu Blanca de Mataró, recuerda que su composición aporta “magnesio” y, en algunos casos, yodo, elementos que actúan sobre la piel “como mecanismo desinflamante de muchas lesiones cutáneas”. También se le atribuyen efectos positivos sobre los sistemas respiratorio y cardiovascular, hasta el punto de que algunos la consideran “un antiinflamatorio natural, de los mejores”.

Pero, ¿cuánto tiempo es necesario para que ese contacto resulte beneficioso? Los especialistas hablan de entre 12 y 20 minutos por baño. A partir de ese intervalo, los efectos se vuelven evidentes, según el osteópata Carlos Alves, que menciona mejoras relacionadas con “estrés” y “sueño”. Para muchas personas, los beneficios van más allá de lo físico: “me voy como relajada”, “se trata de magia”, “me da paz, tranquilidad”, relatan quienes lo practican.

La base del grounding es sencilla: liberar al pie de su “cárcel”, el zapato, y permitir que la piel toque la tierra. Alves explica que “andar descalzo, tener contacto con la hierba, con la tierra, lo que hace es que esa energía y esa electricidad se equilibren”. Esta idea ha ganado popularidad, incluso entre figuras públicas. Luis Enrique confesó en sus redes sociales: “llevo más de un año haciendo ‘Earthing Grounding’, conexión con la naturaleza”.

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La práctica persigue precisamente eso, reconectar con lo natural. La psicóloga Natalia Bertran lo describe como una forma de detener la velocidad que impone la vida diaria. “Es como si lleváramos unas gafas que se nos ensucian y el grounding es esta técnica que nos sirve para parar, limpiarnos estas gafas y poder ver las cosas con más claridad”.