A principios de siglo el cambio climático era responsable del 40% de las muertes relacionadas con el calor, una proporción que en 2026 ha aumentado hasta los dos tercios

En España, el cambio climático ha sido la causa de 5.227 de las 6.824 muertes estimadas por calor entre junio y agosto de 2026, alrededor del 77 %

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Más de 50.000 personas han perdido la vida por las altas temperaturas registradas durante este verano en áreas urbanas de los 27 países de la Unión Europea (UE), así como de Reino Unido, Noruega y Suiza. En España, el cambio climático ha sido la causa de 5.227 de las 6.824 muertes estimadas por calor entre junio y agosto de 2026, alrededor del 77 %.

Son datos del estudio realizado por científicos del Imperial College London y de la London School of Hygiene & Tropical Medicine recogidas en dos artículos revisados por pares y publicados en la revista 'Nature Health'. Los investigadores han analizado métricas meteorológicas y modelos climáticos para comparar cómo han variado las temperaturas estivales entre el clima actual, con un calentamiento global de aproximadamente 1,4 grados, y el clima preindustrial, "más fresco", señalan.

En los países de la Unión Europea, la cifra de mortalidad en áreas urbanas se sitúa muy por encima de las siguientes más elevadas, correspondientes a 2022 (unas 29.000) y 2003 (unas 28.000). El sur y el oeste de Europa registraron las temperaturas más altas, así como las tasas de mortalidad estimadas más elevadas. Pero también se produjeron miles de muertes en países del norte de Europa habitualmente más frescos, como el Reino Unido, donde se registraron alrededor de 4.500.

España, el tercer país europeo con más muertes por calor

En España, el verano de 2026 ha sido el más caluroso desde que hay datos (1961), con una temperatura media de 24,5 grados y 61 días bajo ola de calor. La cifra de fallecidos por altas temperaturas en el país, sin embargo, no ha alcanzado el récord de 2003, cuando cerca de 13.000 personas perdieron la vida.

El país se sitúa en el tercer puesto de los países europeos con más muertes por calor este verano, cuando se han registrado un total de 6.824, solo superado por Francia e Italia. En lo que se refiere a muertes atribuibles al cambio climático, España está en segunda posición por delante de Francia y detrás de Italia.

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Se estima que 1.842 personas murieron a causa de las temperaturas extremas en Barcelona, pero que si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría 1.587 muertes menos, lo que implica que el cambio climático ha provocado el 88 % de las muertes por calor en este caso.

Barcelona se sitúa como la segunda ciudad en todo el continente europeo con más muertes provocadas por el cambio climático, sugieren los datos, solo superada por Milán (Italia). En Madrid, sexta en el listado, el cambio climático ha provocado este verano 967 muertes adicionales debido a las altas temperaturas, lo que supone un 91 % de las 1.067 totales que han fallecido por esta razón.

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El cambio climático fue la causa responsable de 262 de las 355 muertes estimadas por calor en Valencia mientras que en Andalucía, el cambio climático fue la causa responsable de 84 de las 111 muertes estimadas por calor en Málaga (77 %), en Sevilla de 77 de 109 (73 %) y en Granada de 71 de las 98 (72 %); mientras que fue responsable de 169 de las 264 en Zaragoza (65 %).

La proporción de muertes atribuibles al cambio climático ha crecido

A principios de siglo se estimaba que el cambio climático era responsable de alrededor del 40% de las muertes relacionadas con el calor, una proporción que en 2026 ha aumentado hasta cerca de dos tercios.

La investigadora de meteorología extrema y cambio climático en el Centre for Environmental Policy del Imperial College London, la doctora Clair Barnes, ha señalado que se puede afirmar "con bastante seguridad" que es muy probable que el verano de 2026 haya sido el peor registrado en cuanto a mortalidad relacionada con el calor en gran parte de Europa.

Para la experta, estas cifras son también un recordatorio tanto de la "imperiosa necesidad" de poner en marcha intervenciones focalizadas para proteger a los más vulnerables a este calor cada vez más extremo como de la urgencia de llevar a cabo una transición energética rápida para frenar el ritmo del cambio climático y limitar el calentamiento global futuro.

Por su parte, el profesor asistente, estadístico y epidemiólogo de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, el doctor Pierre Masselot, ha recalcado que este verano ha sido otro aviso de que el calentamiento global "es un problema de todos" y de que "toda la población se ve afectada".