El Niño persistirá hasta febrero de 2027: más olas de calor, lluvias torrenciales y sequía

La Organización Meteorológica Mundial acaba de lanzar una alerta: el fenómeno de El Niño será muy fuerte

Alerta por la llegada de un domo de calor que vuelve a dejar temperaturas de hasta 40 grados: calor de verano que se extenderá hasta la próxima semana

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La Organización Meteorológica Mundial acaba de lanzar una alerta. El fenómeno de El Niño será muy fuerte. El fenómeno no es nuevo, pero sí será diferente por primera vez en 50 años por una razón. La acumulación de calor en el océano Pacífico no es solo de modo natural. Se le ha sumado el cambio climático. ¿Qué haran los países señalados por el alto riesgo, como Argentina, Etiopía o Bangladesh?

Desde Mayo, con el debilitamiento de los vientos alisios, la temperatura del Pacífico ha experimentado un ascenso. Es decir; el planeta vuelve a estar inmerso en un patrón climático llamado El Niño. "No tiene una periodicidad muy bien definida, cada 8 años hay uno más potente".

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Lo que preocupa a la Organización Meteorológica Mundial es la fuerza que está cogiendo este año. "Puede que sea más potente que cualquier otro desde que tenemos registros".

Las aguas superficiales de este océano superan su media en 2 grados. Un calentamiento que altera el clima local en zonas de Sudamérica y en Australia. Y esto trasciende a otras zonas del planeta que pueden afectar la dinámica atmosférica Atlántica y Europea.

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Todos estos condicionantes se extienden a un planeta que ya de por sí sufre temperaturas elevadas, por lo que El Niño funciona como un potenciador. Amplifica la meteorología extrema, como las olas de calor, las lluvias torrenciales o las sequías. En algunas zonas puede afectar a las cosechas, condicionando el modo de vida en diferentes regiones. El Niño persistirá hasta febrero de 2027. Cesará en febrero del año que viene, pero las altas temperaturas globales se mantendrán el resto del año.

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, utilizó una expresión contundente para describir el escenario actual: sostuvo que “El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos” y advirtió que el planeta se encuentra en una “zona de peligro” por el clima extremo.