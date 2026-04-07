El hombre ha sido agredido con una catana

Tras atendido por el médico de urgencias, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Guadalajara

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GuadalajaraUn varón de 51 años de edad ha resultado herido grave tras ser agredido con una catana, en la localidad guadalajareña de Molina de Aragón.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informan que el herido se presentó en un centro de salud del municipio sobre las 22.00 horas de este lunes con heridas causadas por una catana.

El presunto autor, detenido

Tras atendido por el médico de urgencias, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo también intervino Guardia Civil.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto autor ha sido detenido esta mañana en Molina de Aragón.