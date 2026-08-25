El hombre se presentó voluntariamente en una comisaría de los Mossos en Amposta

Los Mossos mantienen una investigación abierta, y el secreto de actuaciones

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TarragonaUn hombre de 34 años presuntamente relacionado con la muerte violenta de otro varón la madrugada del pasado domingo durante una pelea entre grupos en La Rápita (Tarragona) se entregó este lunes en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, donde permanece detenido.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el hombre se presentó voluntariamente en una comisaría de los Mossos en Amposta (Tarragona), donde quedó detenido a la espera de pasar este miércoles a disposición judicial.

Enfrentamiento violento entre grupos

Los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento violento entre grupos de personas en el municipio de La Ràpita sobre las 3:30 horas del pasado domingo.

Cuando los Mossos recibieron el aviso de la pelea, acudieron al lugar y comprobaron que había un hombre herido, ante lo que efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le practicaron maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvar la vida del herido, finalmente el hombre murió.

Los Mossos mantienen una investigación abierta, y el secreto de actuaciones, para aclarar lo ocurrido.