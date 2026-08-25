Los investigadores barajan esa posibilidad en el marco de una compleja investigación que está bajo secreto de sumario y trabaja con la hipótesis de un ajuste de cuentas

Las claves en la búsqueda de los autores del triple crimen de Isla Cristina: buscan restos biológicos en la moto que quemaron y analizan el historial delictivo del fusil AK-47 localizado

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HuelvaLa búsqueda de los autores del triple crimen de Isla Cristina continúa sin dar resultado. Los dos encapuchados que, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego la pasada noche del domingo 16 de agosto en la barriada de El Rocío matando a una mujer embarazada de 39 años, su madre de 62 y un menor de 16, permanecen a la fuga. Sin más rastro que el del vehículo de dos ruedas que utilizaron y que quemaron en un pinar para “despistar” a las autoridades, así como de las armas que dejaron atrás, las cuales se están analizando, la posibilidad de que estén ya lejos del municipio no ha dejado de cobrar fuerza.

Desde aquella noche de sobresalto, luto y pesar en la localidad onubense, han transcurrido ya exactamente 9 días, tiempo suficiente para que los responsables del tiroteo hayan podido coger distancia y esconderse de las autoridades, que prosiguen sus pesquisas con la investigación bajo secreto de sumario y marcada por un complejo caso que lleva directamente a un ajuste de cuentas y un intrincado y sangriento enfrentamiento entre clanes como principal hipótesis.

La investigación del triple crimen de Isla Cristina y la guerra de clanes

Los encapuchados actuaron atacando directamente a la familia de un individuo conocido como Manuel ‘El Baba’, del clan de los Salazar. Mataron exactamente a su madre y a su hermana embarazada de ocho meses (junto al bebé). Además, hirieron de gravedad a su sobrino, hijo de la embarazada asesinada, de 18 años. Las otras víctimas, un menor de 16 años al que arrebataron la vida y otro adolescente al que dejaron herido leve con un impacto de bala en la pierna, nada tenían que ver con ellos: ni con la familia ni con los clanes. De hecho, el menor al que mataron simplemente iba a ver a su novia y pasaba por allí cuando se encontró con la fatal escena.

Según la hipótesis principal, los autores del triple crimen podrían ser miembros del clan de los Moriña, el otro grupo que conforma el entramado que rodea a este caso, y con los que ‘El Baba’ inició una violenta y sangrienta disputa después de ser el primero en apretar el gatillo.

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Para entender los hechos hay que remontarse al origen de la relación entre los Salazar y los Moriña, unidos por el matrimonio del propio Manuel ‘El Baba’ con Saray, de los Moriña. El problema llegaría cuando ella expresó su intención de separarse, con el impidiéndolo. Entonces, la fricción con la familia no hizo sino acentuarse, y en especial entre ‘El Baba’ y los hermanos de Saray.

Tras un altercado que acabó con una condena de prisión para Manuel por agredir con arma blanca a dos personas, lo que terminó de dinamitar la relación y el vínculo que además mantenía con ellos trabajando en la tienda de ‘Alimentación Moriña’, la situación no quedó ahí. En prisión, según aseguró la propia Saray en El Programa de Ana Rosa, ‘El Baba’ continuó con sus amenazas y ‘se la tenía jurada’ a sus hermanos.

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Fue así como llegaron al 10 de septiembre de 2024, momento clave en todo el conflicto. Aquel día, según la acusación, y a la espera de juicio, ‘El Baba’, que había salido hacía poco de la cárcel, protagonizó un tiroteo en el que mató a su cuñado Ramón Moriña, e hirió a otro, –Luis–, al que dejó con una bala en la cabeza, aunque sobrevivió milagrosamente, como explicó en El Programa de Ana Rosa.

Tras ello, y después de que ‘El Baba’ fuese detenido en Gijón tras darse a la fuga, lo que llegó después fue una retahíla de episodios con más tiroteos, amenazas y presiones contra la familia de los Salazar para su exilio, algo que al final hicieron saliendo de Huelva capital para acabar en Isla Cristina.

En ese enfrentamiento tras el tiroteo de septiembre de 2024, otro momento álgido tuvo lugar en junio de 2025, cuando en otro tiroteo mataron a un hombre que medios locales identificaron como el padrastro de ‘El Baba’. Además, hirieron a la hija del fallecido.

Desde entonces, el conflicto parecía haber cesado, pero el pasado domingo 16 de agosto de este mismo año volvía a reproducirse con el triple crimen que ha conmocionado a Isla Cristina.

Sin rastro de los autores del triple crimen de Isla Cristina

Desde entonces, las autoridades no han dejado de investigar lo ocurrido bajo el secreto de las actuaciones. Tratando de localizar a los autores de los hechos, buscan cualquier resto biológico en la motocicleta que quemaron o en las armas halladas, mientras al mismo tiempo interrogan a distintos miembros de las familias involucradas.

Aún sin resultados sobre el paradero de los encapuchados, mientras tanto en Huelva hay un amplio dispositivo de seguridad desplegado, con las autoridades vigilando barriadas e incluso tanatorios ante posibles represalias y amenazas.

Específicamente, como indicó la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se activaron preventivamente operativos de vigilancia también de la Policía Nacional en las barriadas de El Torrejón, –el escenario del tiroteo de 2024–, y Pérez Cubillas en Huelva capital; puntos escogidos por las vinculaciones familiares de los clanes que se considera que estarían implicados en los hechos.

Además, cerraron perimetralmente” el término municipal, aumentando la “vigilancia en las fronteras limítrofes”, según precisó el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, que no ha dejado de enfatizar que son un pueblo marinero y pacífico, defendiendo su reputación y lamentando los hechos acontecidos, ante los cuales se ha dispuesto una fuerte presencia policial para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.