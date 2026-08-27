Dos trabajadores permanecen atrapados entre los escombros de un edificio en obras que se ha derrumbado en Huesca

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Uno de los dos trabajadores atrapados entre los escombros de un edificio en obras que se ha derrumbado este jueves en Sariñena (Huesca) ha fallecido, mientras que el otro se encuentra herido y tratan de rescatarlo.

El derrumbe se ha producido poco antes de las 12:00 horas en una vivienda de propiedad privada situada en la calle Fatás en la que los tres operarios llevaban días trabajando.

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Por causas que todavía se desconocen, el inmueble se ha venido abajo cuando los tres operarios se encontraban en su interior, uno de los cuales ha logrado salir y ha sido auxiliado por brigadas municipales antes de ser trasladado a un centro sanitario. Por el momento, no ha trascendido el estado de los dos trabajadores atrapados.

En la zona continúa desplegado un amplio dispositivo de los servicios de emergencia, en el que trabajan Bomberos de la Diputación de Huesca, y se ha realizado un llamamiento extraordinario a los equipos de bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.

El edificio sigue muy inestable

Fuentes municipales han señalado a EFE que, por el momento, los trabajos de rescate se están demorando debido a la inestabilidad que presenta el edificio, por lo que se centran ahora en apuntalar y asegurar la estructura para evitar un nuevo derrumbe para acceder con seguridad hasta los trabajadores atrapados.

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Varios efectivos continúan trabajando en las labores de rescate, sin embargo la inestabilidad del edificio hace que sea difícil poder proceder al levantamiento de los escombros por riesgo a que haya otro derrumbamiento que pueda alcanzar a alguien y dejar más heridos.

El tercer operario que consiguió salir, resultó herido y de los otros dos que aún continúan bajo tierra no se tiene conocimiento de las heridas y lesiones concretas que tienen hasta que no puedan ser evacuados en su totalidad.