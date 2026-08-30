Iván Sevilla 30 AGO 2026 - 12:31h.

El accidente se registró a las 23:40 horas en el kilómetro 10 de la autovía M-506 a su paso por Fuenlabrada, Madrid

La víctima andaba por la calzada por causas que investigan y el conductor fue atendido al sufrir una crisis de ansiedad

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MadridUn hombre de mediana edad murió este sábado 29 de agosto después de ser atropellado por un coche cuando se encontraba en la carretera M-506 a su paso por la localidad de Fuenlabrada (Madrid).

Así lo ha comunicado el servicio de emergencias autonómico tras tener conocimiento del suceso ocurrido a las 23:40 horas. Concretamente en el kilómetro 10 de la citada autovía, al sur del área metropolitana madrileña.

La víctima caminaba por la calzada y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se desplazaron al lugar ya investigan por qué. Por su parte, los sanitarios del SUMMA no pudieron salvarle la vida al varón.

Atendido por ansiedad el conductor del turismo

Cuando llegaron al punto del accidente ya había fallecido, según ha detallado el supervisor del equipo médico movilizado Alberto Sanz. Con ambulancias de Soporte Vital Avanzado, sí atendieron al conductor del turismo.

Aunque no tenía lesiones ni heridas importantes, sufrió una crisis de ansiedad por el atropello mortal y recibió asistencia de los psicólogos in situ.