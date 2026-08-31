La víctima, de 33 años, sufre graves quemaduras y una herida sangrante en la cabeza tras la discusión

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PegueraLa Guardia Civil ha detenido a un joven por supuestamente agredir a su compañero de piso con una olla hirviendo y amenazarlo de muerte con un cuchillo en Peguera, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron en una vivienda compartida en la localidad mallorquina a raíz de una discusión motivada por el uso de las zonas comunes, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Durante el altercado, el presunto agresor, de 25 años y origen magrebí, arrojó a la cabeza de la víctima una olla que se encontraba en el fuego a alta temperatura. Tras el ataque, el supuesto agresor amenazó verbalmente de muerte a su compañero de piso, mientras esgrimía un cuchillo.

La víctima, de 33 años y origen magrebí, sufrió quemaduras y una herida sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario y requirió seis puntos de sutura.

La Guardia Civil de Calvià inició la investigación tras recibir la denuncia del agredido y logró identificar al presunto autor, que fue detenido la semana pasada.