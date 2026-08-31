Gonzalo Barquilla 31 AGO 2026 - 14:54h.

Rubén L. C., de seis años, desapareció en Jaén el 19 de agosto: el pequeño se encontraría con su madre en Portugal

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Rubén L. C., un niño de seis años, lleva 12 días desaparecido en Jaén. El menor fue visto por última vez el pasado 19 de agosto y su búsqueda permanece activa. La Plataforma Adonay ha difundido una alerta para tratar de localizarlo y, según explica a la web de 'Informativos Telecinco' su responsable, Jorge Adonay, existe la posibilidad de que el niño se encuentre en Portugal junto a su madre.

El padre del pequeño, un agente de Jaén, se ha desplazado hasta el país vecino al considerar que las posibilidades de encontrarles allí son muy altas. Según explica Adonay, el progenitor lleva desde el día de la desaparición sin poder comunicarse con su hijo y trata de localizar a ambos para aclarar la situación.

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Desde Adonay sostienen que el caso podría estar relacionado con una posible sustracción parental: "Está en Portugal con su madre, aunque no se descarta que se muevan a otro punto de España. Sabemos que se lo llevó. Se trata de un caso de sustracción o secuestro parental". Jorge Adonay afirma que la madre se enfrentaba a restricciones derivadas de problemas familiares con su expareja y habría decidido llevarse al menor. No obstante, también hay constancia de denuncias contra el hombre. La Guardia Civil colabora en el caso.

El menor mide 1,25 metros y pesa 20 kilos

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) había activado otra alerta por Rubén L. C, aunque esta se encontraría en revisión. Según los datos difundidos por este organismo, el niño mide 1,25 metros, pesa 20 kilos y tiene el pelo castaño, corto y liso, y los ojos marrones. El CNDES contempla también la posibilidad de que el menor haya viajado a Portugal.

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La desaparición de Rubén se produjo el 19 de agosto y, a fecha de este lunes 31 de agosto, han transcurrido 12 días sin que el padre haya podido tener noticias del pequeño. La plataforma trata de contribuir a su localización y pide colaboración ciudadana.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del menor puede contactar con el 633 793 822 para dirigirse a Adonay, con la Guardia Civil a través del 062 o con emergencias a través del 112. También se puede contactar con la Plataforma Adonay a través del correo plataformaadonay68@gmail.com.

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Fuentes como 'Jaén Hoy' destacan que la ONG Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha dado por localizado al pequeño. Sobre la mujer pesan dos sentencias para entregar al menor a su padre. Este medio ha sido informado de que la tutela era compartida. Por ahora no hay una confirmación oficial sobre el paradero de Rubén, por lo que las alertas de búsqueda siguen vigentes.