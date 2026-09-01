Ataca con un gancho a un peatón y lo deja atado a una barandilla tras una discusión de tráfico en Granada

Los efectivos tuvieron que cortar el gancho con una cizalla para poder liberar al peatón

Detenido un joven de 25 años tras amenazar a su madre con un cuchillo y arremeter contra policías locales en Murcia

Compartir







"Le clavó el gancho en un brazo y, con el propio mango del gancho, lo dejó sujeto a una barandilla, impidiéndole moverse". Es el relato policial del fin de una discusión de tráfico en Granada. Todo comenzó cuando un hombre pasaba por un paso de cebra junto con otra persona y recriminó a un conductor que casi le atropellara.

El conductor se bajó del vehículo tras ser recriminado y no dudó en abrir el maletero y sacar un gancho metálico de pesca. Sin mediar palabra se lo clavó la hombre en el brazo y le dejó enganchado. El herido, según informa La Voz del Sur, fue atendido inicialmente por personal del 061, aunque su liberación requirió la intervención de los Bomberos de Granada. Los efectivos tuvieron que cortar el gancho con una cizalla para poder liberar al peatón, que fue trasladado posteriormente a un hospital con parte del metal todavía incrustado para que pudiera ser extraído.

Los agentes utilizaron la matrícula aportada para identificar inicialmente a la titular del vehículo y, posteriormente, localizar al presunto agresor, que está domiciliado en Granada capital. El hombre endrá que rendir cuentas en el juzgado por las lesiones causadas.