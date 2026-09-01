Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Robos

Dos encapuchados atracan a punta de pistola una tienda de Los Palacios, Sevilla: el responsable del local, herido

Así ha sido el atraco a punta de pistola en una tienda de Los Palacios, Sevilla
Así ha sido el atraco a punta de pistola en una tienda de Los Palacios, Sevilla. Informativos Telecinco

  • Investigan un atraco con arma de fuego en un bazar de Los Palacios cuyo responsable resultó herido

  • Por el momento no se han producido detenciones

Compartir

Los PalaciosEl área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de los Palacios (Sevilla) analiza el atraco con arma de fuego sucedido en un bazar del municipio cuyo responsable ha resultado herido.

Según ha publicado 'Diario de Sevilla' y confirmado por el Instituto Armado, el suceso ha tenido lugar este pasado miércoles, 26 de agosto, sobre las 17,10 horas, cuando dos hombres accedieron al establecimiento, ubicado en la calle Real, donde los sospechosos lograron llevarse dinero en efectivo, así como causar daños materiales durante su enfrentamiento con el gerente.

PUEDE INTERESARTE

Se buscan a los hombre encapuchados que atracaron el local

El incidente ha sido difundido en redes sociales, de modo que se observa cómo el responsable del local hizo frente a los atracadores, que protegían sus rostros con cascos de motorista y uno empuñaba una pistola.

Por el momento no se han producido detenciones.

En contexto, el municipio palaciego ha sufrido durante este verano una oleada de robos que ha obligado al Ayuntamiento a exigir mediante una Junta Local de Seguridad extraordinaria, celebrada este pasado jueves, el despliegue de más efectivos de la Guardia Civil.

Hasta el momento se han reforzado los efectivos en el municipio, tanto de la benemérita como de Policía Local.

Temas