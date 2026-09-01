Investigan un atraco con arma de fuego en un bazar de Los Palacios cuyo responsable resultó herido

Por el momento no se han producido detenciones

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Los PalaciosEl área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de los Palacios (Sevilla) analiza el atraco con arma de fuego sucedido en un bazar del municipio cuyo responsable ha resultado herido.

Según ha publicado 'Diario de Sevilla' y confirmado por el Instituto Armado, el suceso ha tenido lugar este pasado miércoles, 26 de agosto, sobre las 17,10 horas, cuando dos hombres accedieron al establecimiento, ubicado en la calle Real, donde los sospechosos lograron llevarse dinero en efectivo, así como causar daños materiales durante su enfrentamiento con el gerente.

Se buscan a los hombre encapuchados que atracaron el local

El incidente ha sido difundido en redes sociales, de modo que se observa cómo el responsable del local hizo frente a los atracadores, que protegían sus rostros con cascos de motorista y uno empuñaba una pistola.

Por el momento no se han producido detenciones.

En contexto, el municipio palaciego ha sufrido durante este verano una oleada de robos que ha obligado al Ayuntamiento a exigir mediante una Junta Local de Seguridad extraordinaria, celebrada este pasado jueves, el despliegue de más efectivos de la Guardia Civil.

Hasta el momento se han reforzado los efectivos en el municipio, tanto de la benemérita como de Policía Local.