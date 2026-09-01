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BalaguerLos Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal, DIC, detuvieron el pasado lunes a un menor de edad por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Balaguer, en Lleida.

En un comunicado publicado por la unidad de investigación, explican que alrededor de las 23:00 horas del pasado miércoles 26 de agosto se produjo un accidente de tráfico en el núcleo urbano de Balaguer y en el interior del vehículo accidentado se localizó el cuerpo sin vida de un hombre.

Sin embargo, pese a parecer un simple accidente, tras las gestiones de investigación se detectó que el hombre presentaba posibles signos de violencia criminal previos al accidente. En este punto, la DIC asumió el caso para esclarecer las causas.

Tras el siguimiento de los agentes, los mossos detuvieron el pasado lunes al menor de edad por estar presuntamente relacionado con el hombre muerto en el interior del vehículo y ahora ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.