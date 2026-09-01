Agencia EFE 01 SEP 2026 - 08:44h.

El joven ha sido trasladado grave al hospital con dos heridas por arma blanca, una a nivel fosa ilíaca izquierda y otra posible herida en el bazo

Los sanitarios también han atendido a dos mujeres jóvenes, con contusiones de carácter leve, que no han tenido que ser trasladadas al centro hospitalario

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Un joven de 20 años ha resultado herido grave en el distrito de San Blas, en Madrid, tras sufrir dos heridas por arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid. Los hechos han ocurrido este lunes por la tarde, en torno a las 18.30 horas, en la calle La Pañería.

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Ha sido estabilizado y trasladado grave al hospital

El joven ha sido trasladado "dinámicamente estable y con preaviso hospitalario a un hospital de Madrid con pronóstico grave", ha detallado Fernando Ferreras, jefe de Guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), sin precisar a qué hospital ha sido trasladado.

Los sanitarios han atendido al herido en el lugar de los hechos, donde presentaba "una herida a nivel fosa ilíaca izquierda". Tras realizarle una ecografía, han sospechado que podría presentar una "posible lesión en el bazo", ha añadido Ferreras.

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Los sanitarios también han atendido a dos mujeres jóvenes, con contusiones de carácter leve, que no han requerido traslado hospitalario. La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, además, han realizado las investigaciones oportunas.