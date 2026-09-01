Rescatan a una joven de 25 años desaparecida en el macizo de Anaga, Tenerife, desde el 20 de agosto

La joven fue hallada entre la maleza del macizo de Anaga, Tenerife, y llevaba desaparecida desde el 20 de agosto

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TenerifeAgentes de la Policía Nacional han rescatado a una joven de 25 años sobre la que constaba una denuncia por su desaparición en el Macizo de Anaga, en Tenerife.

Los hechos se produjeron el pasado jueves 20 de agosto después de que un familiar interpusiera una denuncia por la desaparición de la joven en dependencias de la Policía Nacional.

"Una desaparición inquietante"

Agentes especializados iniciaron de inmediato las labores de localización al considerar el caso desde el primer momento como "desaparición inquietante", denominación empleada en aquellos supuestos en los que la desaparición no se produce por voluntad propia o que, aun siendo voluntaria, existen circunstancias personales o necesidades médicas que pueden poner en grave riesgo a la persona desaparecida, detalla la Policía Nacional en una nota.

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Así, se activaron los protocolos previamente establecidos para este tipo de casos, por lo que en coordinación con la Sala del 112 se pudo determinar que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga, aunque no se disponía de información precisa sobre su ubicación exacta ni sobre su estado de salud, motivo por el cual, además de efectivos de la Policía Nacional se desplazó al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

La búsqueda de la joven

La búsqueda se inició en una zona cercana al túnel de acceso a Taganana y en la zona de 'El Bailadero', donde la orografía escarpada del terreno, la niebla característica de la zona y la falta de luz dificultaron considerablemente el dispositivo.

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Una vez descartadas diferentes ubicaciones, los agentes se centraron en un barranco y fue entonces cuando pudieron escuchar la voz de la joven entre la maleza, logrando localizarla y llegar hasta ella junto a los sanitarios para hacerle una primera valoración.

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A pesar de las dificultades existentes para desplazarse por la pendiente, dado el delicado estado de salud de la joven, se optó por salir del barranco hasta la carretera por medios propios y no esperar a ayuda especializada en rescate.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar y una vez estabilizada, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su atención médica.