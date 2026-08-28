Localizado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado que han podido localizar a uno de los tres españoles desaparecidos

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La Junta de Turismo de Nepal (NTB) indicó en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban en la lista de personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han arrasado el norte de Nepal ha sido localizado, sin aportar más detalles al respecto.

En su último boletín, el organismo oficial incluye a un nacional español en el apartado de rescatados, mientras mantiene a otros dos ciudadanos en la lista de personas en paradero desconocido, sin aportar por el momento más detalles sobre la identidad o las circunstancias del hallazgo.

Los turistas desaparecidos, según las autoridades de Nepal

Horas antes, el Gobierno de Nepal había publicado un listado con las identidades de más de 600 turistas desaparecidos o fuera de contacto, tanto extranjeros como nepalíes visitantes a la zona, entre ellos dos mujeres y un hombre españoles.