Muere un joven tras quedar aplastado en un camión de basura en Cartagena

Al parecer, el hombre se habría visto implicado en un robo con violencia

El joven huyó de las autoridades, decidiendo esconderse en el interior de un contenedor de basura

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CartagenaUn joven ha muerto tras esconderse en el interior de un contenedor de la basura en Cartagena, Murcia. Al parecer, la víctima huía de la Policía y decidió meterse en el interior del contendor para despistar a los agentes, pero la huida terminó en tragedia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, cuando según recoge el medio local La Opinión de Murcia, el hombre se habría visto implicado en un robo con violencia. Según el citado medio, el joven huyó de las autoridades, decidiendo esconderse en el interior de un contenedor de basura.

El hombre quedó sepultado en el interior del camión

Al llegar el camión del servicio de recogida, los trabajadores procedieron a cargar y vaciar el contenedor como es habitual, haciendo que el hombre quedara sepultado en el interior. Pese a que uno de los trabajadores se dio cuenta de lo ocurrido y detuvo la maquinaria, la víctima ya había fallecido como consecuencia del sistema de compactación del camión.

Los servicios de Emergencias se desplazaron al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. En el lugar de los hechos tuvieron que atender al conductor del camión de basura, que se encontraba con un ataque de ansiedad por lo ocurrido. Además, fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos para poder realizar las labores de extracción del cuerpo.