La explosión de un objeto todavía desconocido ha dejado dos jóvenes con heridas leves por trauma acústico de la detonación

El tráfico ferroviario se ha visto afectado y la estación ha sido cerrada tras localizar un segundo objeto sospechoso mientras la Policía investiga lo sucedido

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Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles debido a la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación central de trenes de la ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania, a unos 55 kilómetros al noroeste de Múnich, según han confirmado las autoridades.

La Policía ha señalado que la explosión ha tenido lugar en un paso subterráneo, causando daños materiales y dejando dos heridos leves, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Según el medio local 'Augsburger Allgemeine', la Policía también ha informado de que el incidente ha ocurrido principalmente en la calle Bahnhofstrasse, no directamente en la estación central de trenes, que aún así, también se ha visto afectada.

Dos heridos a causa del ruido de la detonación

Reuters ha adelantado que los afectados han sido dos jóvenes de 17 y 18 años, quienes han sufrido heridas leves por trauma acústico a causa de la detonación.

Se han confirmado alteraciones en el tráfico ferroviario de la zona y, tal y como ha explicado la agencia DPA, la estación ha sido "cerrada" tras localizar un segundo objeto sospechoso, sin que por ahora haya más detalles al respecto.