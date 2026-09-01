Europa Press 01 SEP 2026 - 12:26h.

Alrededor de 13.600 residentes han sido evacuados tras encontrar una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, junto a dos espoletas, sin activar

Se han habilitado tres pabellones deportivos como refugios de emergencia y se han suspendido los servicios de autobús a partir del inicio de la evacuación

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Entorno a 13.600 residentes de la localidad de Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, han recibido una orden de evacuación este martes tras encontrar una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial sin detonar. Ha sido hallada durante unas obras en el arsenal naval de la ciudad y su desactivación requiere de una evacuación de un radio de un kilómetro, según ha precisado la Policía.

La evacuación ha dado comienzo a las 8.00 horas y ha afectado a la zona que abarca el barrio de Südstadt y el centro de la ciudad portuaria, así como el de Heppens. Se han habilitado tres pabellones deportivos como refugios de emergencia y se han suspendido los servicios de autobús a partir del inicio de la evacuación.

Además, el equipo de gestión de crisis de la ciudad, junto con los servicios de emergencia y la empresa municipal de transporte, se ha coordinado con las residencias de ancianos y centros de cuidados de la zona para evaluar la necesidad de evacuarlos también.

Más de 80 años después de la guerra, Alemania continúa encontrando bombas

Estos casos son frecuentes en Alemania a pesar de que hayan pasado más de 80 años desde que terminó el conflicto en 1945. De hecho el hallazgo de este tipo de bombas ocurre a menudo durante la realización de obras, como ha ocurrido en este caso, pudiendo llegar a provocar grandes operaciones de evacuación.

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El artefacto encontrado es una bomba de 250 kilogramos y de fabricación estadounidense junto a dos espoletas, el elemento de seguridad y detonación que se coloca en las bombas para activar y hacer estallar su carga explosiva.

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Uno de los últimos casos en que se dio una situación similar tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio en la localidad de Postdam, al suroeste de Berlín. Ello derivó en la evacuación de alrededor de 6.500 residentes.