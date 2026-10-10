El detenido fue arrestado en Valladolid y quedó en libertad con cargos tras pasar por el juzgado de Guardia

Las autoridades no descartan que haya más víctimas de este sujeto que tiene antecedentes por hechos similares

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MurciaUn hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores tras presuntamente intentar convencer a un niño de 10 años de Puerto Lumbreras, Murcia, de que le mandase fotos íntimas a través del móvil. Según informa 'La Opinión de Murcia', las autoridades no descartan que haya más víctimas de este sujeto que tiene antecedentes por hechos similares.

El detenido fue arrestado en Valladolid y quedó en libertad con cargos tras pasar por el juzgado de Guardia. En este caso, la madre del pequeño denunció el caso en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo. La mujer aseguró que el sujeto había intentado convencer a su hijo para que le enviase fotos íntimas a través de un dispositivo móvil.

Así actuó el hombre para intentar conseguir contenido sexual

Los agentes empezaron con las pesquisas y comprobaron por el móvil que la titularidad empleada por el sospechoso correspondía a una dirección de Valladolid. Así, pusieron esto en conocimiento de la Policía Nacional de la ciudad del noroeste de España. "Los investigadores de la Policía Nacional pudieron constatar con sus pesquisas que el presunto autor se había valido de técnicas de 'child grooming' para engañar a la víctima. Dichas técnicas consisten en que el delincuente se valga de chats de juegos online o aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por un menor de edad", afirman fuentes policiales.

Una vez que empieza a hablar con los menores, los engañan con distintas tretas para ganarse su confianza e intentan que la víctima les mande fotos o videos de contenido sexual para su disfrute y en ocasiones para su distribución a terceros. En este caso, el presunto autor mandó numerosos mensajes a un teléfono móvil al que tenía acceso el menor, insistiéndole en que mantuvieran una videollamada.

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Los investigadores creen que estaba buscando a una niña

Cuando la víctima accedió, el hombre le siguió pidiendo que se desnudase durante la llamada e incluso le mostró sus genitales. Al percatarse que la víctima era un niño, el presunto autor cortó la videollamada. Los investigadores creen que porque, previsiblemente, estaba buscando a una niña.

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El hombre había sido identificado por un hecho de exhibicionismo en 2015 en un centro comercial de la ciudad. Al parecer, también estaría detrás de una serie de llamadas obscenas a una mujer y había sido investigado a lo largo de este año por hechos similares a los presentes, denunciados en Granada y en la localidad sevillana de Coria del Río.

La Policía Nacional, una vez que lo identificaron, procedieron a su arresto por un delito de corrupción de menores. El teléfono del detenido fue intervenido y se solicitó el volcado y análisis de la información en él recogida: se busca a más víctimas. Los agentes recuerdan que hay que advertir y avisar a los menores de los peligros de las redes y de utilizar herramientas tecnológicas para controlar las interacciones que tienen en internet.