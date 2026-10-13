La fiscal mantiene 112 años para el acusado de violación grupal a mujer con discapacidad

Condenado a 18 años de prisión por una triple violación a su expareja por salir de fiesta con sus amigas en Valladolid

Compartir







La fiscal ha mantenido este martes penas que suman 112 años de prisión para un hombre acusado de una agresión sexual grupal, cometida en Valladolid contra una mujer que presenta una discapacidad del 59 %, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La vista oral se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos durante la madrugada del 30 de agosto de 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana.

PUEDE INTERESARTE El juez envía a prisión a cinco acusados de una violación grupal en Rubí: la víctima tiene una discapacidad intelectual

En principio se investigaron hechos cometidos por siete personas, de las que dos son menores y ya han sido juzgados, otro es inimputable, otro posible autor no fue reconocido por la víctima y los otros dos supuestos participantes no han sido identificados.

Durante el juicio, la víctima ha ratificado sus acusaciones y ha asegurado que los hechos no ocurrieron con su consentimiento, mientras el acusado, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha rechazado la versión de la perjudicada.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por violar a una mujer con discapacidad a la que drogó y trató de amarrar en Manacor, Palma

Demandan 14 años por cada uno de los siete delitos de violación

En concreto, la Fiscalía y la acusación particular demandan 14 años de prisión por cada uno de los siete delitos de violación con violencia e intimidación cometido por varias personas, con carácter vejatorio y contra una persona especialmente vulnerable, de los que acusa al procesado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También reclaman 10 años de cárcel por elaboración de pornografía con persona con discapacidad - se grabaron imágenes de los hechos, y cuatro años por robo con intimidación, mientras la defensa solicita la absolución.

Durante parte del desarrollo del juicio, en el que han comparecido siete testigos, además de dos peritos forenses, un grupo de personas ha protestado a las puertas de la Audiencia Provincial con una pancarta de la CGT en la que se podía leer "Basta de agresiones".