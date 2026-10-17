Se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale

Los agentes encontraron en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos

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Un hombre y una mujer vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale han sido detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa) investigados por un delito de terrorismo, después de que se encontrara en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos.

Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especifica qué tipo de antecedentes se refiere.

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Identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible"

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplen 15 años.

Según ha indicado la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

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La Ertzaintza abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En los últimos días las pesquisas, que se han coordinado en todo momento con la Audiencia Nacional, han "avanzado de manera muy relevante", según ha indicado la Ertzaintza.

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La Ertzaintza mantiene abierta la investigación

En la jornada de hoy, dos de las personas investigadas, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se han personado voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y han sido detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.

Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados serán trasladados a la Audiencia Nacional. La Ertzaintza, que no ha detallado si se han encontrado armas y explosivos en la operación, mantiene abierta la investigación.

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El PNV, preocupado por las dos detenciones

El PNV ha expresado su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas acusadas de un supuesto delito de terrorismo en Irun (Gipuzkoa) que, de confirmarse, "retrotrae a tiempos pasados" que se creían ya "superados", y ha llamado a la sociedad vasca a no dar "ni un paso atrás en la preservación de la paz".

En un comunicado posterior, la formación jeltzale ha asegurado que, de confirmarse estos hechos, que investiga la Audiencia Nacional, se estararía ante "conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados".

Por ello, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para "no dar un paso atrás en la preservación de la paz". "La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas", ha dicho.

Además, el Partido nacionalista Vasco ha reconocido el trabajo de la Ertzaintza y ha pedido "prudencia y respeto a la investigación que se está llevando a cabo".