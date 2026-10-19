La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa contra el perito del caso Marta del Castillo

El Ministerio Público fundamenta su petición en que esta rama de la ingeniería no figura como profesión regulada en el ordenamiento jurídico español,

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La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a solicitar al juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla que archive la causa por un supuesto delito de intrusismo relacionada con el informe que Lazarus Technology realizó sobre el teléfono de Miguel Carcaño, todo ello después de que el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental presentara escrito en el que cuestiona que la intervención de un perito informático sin titulación oficial pueda considerarse delictiva, según ha adelantado El Diario de Sevilla.

El Ministerio Público fundamenta su petición en que esta rama de la ingeniería no figura como profesión regulada en el ordenamiento jurídico español, lo que impediría la aplicación del artículo 403 del Código Penal.

La Fiscalía cita expresamente la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII), entidad que representa a la profesión en España, donde se reconoce que la ingeniería informática "lleva décadas en una anormal situación regulatoria, especialmente en relación al resto de ingenierías", aceptando que no existe un reconocimiento de su actividad profesional con carácter exclusivo y excluyente.

No hay exclusividad profesional

El fiscal añade un argumento adicional relacionado específicamente con la actividad desarrollada por el investigado. Así, señala que el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la posibilidad de que el juez instructor "acuerde la práctica del informe pericial tanto por peritos titulares como por peritos no titulares que carecen de título oficial", lo que avalaría la actividad pericial realizada por el denunciado.

Según el Ministerio Fiscal, "la actividad realizada por el denunciado no se encuentra entre las señaladas de exclusividad profesional de los ingenieros técnico de informática o ingenieros técnicos en informática de sistemas", sobre la que no se exige titulación específica. Esta conclusión coincide con el informe emitido por el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, quien manifestó en sus conclusiones que la intervención pericial realizada sin título informático o colegiación no se puede considerar delictiva al no existir una reserva normativa de la actividad de pericia realizada.