Gonzalo Barquilla 24 ENE 2026 - 07:45h.

El caso Marta del Castillo sigue abierto 17 años después: hay esperanza en la zona de la Majaloba y en un recurso por falso testimonio

Todo sobre el Caso Marta del Castillo: las versiones de Carcaño, la búsqueda del cadáver y la sentencia

La desaparición y muerte de Marta del Castillo causó una profunda consternación en España hace 17 años. Miguel Carcaño fue el único condenado por un crimen que sigue envuelto en sombras, incógnitas y muchos puntos oscuros. El procesado, que saldrá de prisión en 2030, ofreció hasta siete versiones distintas de los hechos, cambió en numerosas ocasiones el relato de las personas que podían estar implicadas y no ha abonado las indemnizaciones que fijaron por lo ocurrido en el Bajo C del número 78 de la calle León XIII de Sevilla el sábado 24 de enero de 2009.

Los padres de Marta vivieron un juicio que calificaron de "vergüenza" y ahora han tenido que ver cómo Carcaño era trasladado de prisión porque disfrutaba de privilegios. Además, la familia también está pendiente del recurso de casación que impusieron contra la absolución del 'Cuco' por falso testimonio, quien había sido condenado por mentir: "Está en el Tribunal Supremo, todavía no se ha admitido a trámite", ha precisado esta semana a la web de 'Informativos Telecinco' Antonio del Castillo.

Si ese recurso prosperara, el entorno de la joven sevillana podría reclamar que la absolución de algunas personas investigadas quedase nula, ya que la verdad judicial puede estar construida sobre versiones falsas. Una vía que parece improbable, pero no imposible. El cuerpo de Marta sigue sin aparecer y su familia reitera que no se ha hecho justicia. Las autoridades buscaron a la menor de 17 años en el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra -donde llegaba la basura de los contenedores de la calle de León XIII-, en la localidad de Camas y en la zona de la Majaloba, al norte de la capital andaluza, donde realizaron rastreos entre junio y septiembre de 2023. Todo, con resultados negativos hasta el momento.

Majaloba sigue siendo el lugar de referencia

La Majaloba, una extensa zona agrícola de La Rinconada, continúa siendo el principal enclave donde se cree que podría estar enterrado el cuerpo de Marta. Luis Avial, geofísico y técnico experto en georradar que trabajó junto a Antonio del Castillo en la zona, asegura que probablemente ese sea el lugar donde seguir buscando. "Yo diría que, al 99%, está allí. El problema es que son unas 300 hectáreas", señala el experto, que descarta el resto de escenarios posibles.

El director de Falcon High Tech investigó el terreno en el verano de 2023 y facilitó a la Policía un informe con 11 puntos de interés, de los que solo se examinó uno. Aunque aquella búsqueda fue negativa, Avial mantiene su convicción basándose en el momento en que Carcaño señaló por primera vez esa zona al implicar a su hermano: "Nos llevaron a Carcaño hasta ahí y yo estuve hablando con él. Miraba el terreno y a mí me convenció lo que decía. Creo que ahí estaba diciendo la verdad, aunque esto ya es como el cuento del lobo".

Carcaño afirmó en su séptima versión que, tras una discusión con su hermano Francisco Javier Delgado, este mató a Marta golpeándola con la culata de una pistola -que tendría por ser vigilante de seguridad- y le obligó a deshacerse del cuerpo. Describió un trayecto nocturno con referencias imprecisas -palmeras, luces rojas, una gasolinera y una zanja- que coinciden con la zona. Para Avial, esa falta de precisión es coherente: "De noche, lloviendo y en moto detrás de un coche, es normal no fijarse".

Desde el ámbito forense, el criminólogo Félix Ríos coincide en que esa imprecisión no invalida el escenario: "Dada la hora y que era un lugar que no frecuentaba, es normal no recordar con exactitud". El perito judicial afirma que "las versiones cambiantes en un investigado son más frecuentes de lo que se piensa, porque al inicio la policía suele obtener una confesión aproximada, pero después los abogados van ajustando los relatos según las pruebas". En este caso, también cree que Carcaño dijo la verdad. Una tesis que refuerza José Ruz, conocido como Triun Arts, que ha trabajado sobre el terreno y sostiene que los detalles descritos encajan con la Majaloba. "Si no conoces la zona, es fácil confundir fincas. Lo que está claro es que aquel momento le marcó. Él no iba para nada allí y se quedó con detalles del lugar. Eso es porque su mente estaba sobreexcitada", precisa.

Triun Arts, asimismo, destaca que un enterramiento en zanjas agrícolas laterales -que no se aran- podría haber pasado desapercibido durante años: "Pudieron colocar el cuerpo en un sitio en el que el dueño de la finca no se percató. Si había una zanja, pudieron quitar tierra, colocar el cuerpo y poner la tierra de nuevo hasta la altura en la que se encontraba antes". Además, los expertos destacan que las búsquedas con georradar son especialmente complejas en espacios tan extensos. "A veces las búsquedas de cuerpos son solo cuestión de presupuesto y no de una convicción técnica", apunta Félix Ríos. Las autoridades no se olvidan de la Majaloba y depositan allí las esperanzas, pero hay que recordar que también cuentan con seis posicionamientos que se obtuvieron del informe de Lazarus Technology tras el clonado del teléfono móvil de Carcaño. Este otro trabajo pericial también se tiene en cuenta. Ríos, en este punto, subraya que "analizar los móviles de todos los implicados habría sido fundamental, sobre todo en un caso como este", porque "la telefonía de primera o segunda generación ofrece menos datos que la actual" y "cuantos más aparatos se analicen, más información concreta puede obtenerse", algo que podría haber ayudado a acotar zonas de búsqueda.

El testimonio del ‘Cuco’ y el resquicio judicial

El segundo gran pilar del caso en la actualidad es el falso testimonio de Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', y de su madre, Rosalia García. El acusado, que tenía 15 años en el momento del crimen, ofreció versiones contradictorias de los hechos: primero situó a Francisco Javier Delgado en el piso, asegurando que este le amenazó y le dijo que no contara nada. Afirmó que ayudó a Carcaño a deshacerse del cuerpo y que el hermano se quedó limpiando la casa, algo que coincidió con una de las primeras declaraciones de Miguel, que, pese a que negó la participación de Delgado, siempre dijo que él no limpió la sangre. En marzo de 2011, 'El Cuco' fue condenado como menor por encubrimiento, pero en octubre acudió al juicio de adultos como testigo y negó haber estado en la vivienda, una versión que su madre corroboró. Es decir, tras incriminar a Delgado, después se retractó por completo.

El tribunal profesional de la Audiencia Provincial de Sevilla (que habría sido profesional y no jurado popular por la versión de Carcaño sobre una agresión sexual) dio credibilidad a ese testimonio, pese a que no coincidía con lo declarado en el proceso de menores -sentencia no vinculante-, y absolvió a todos los adultos salvo a Carcaño, dejando abierto que pudo haber ayuda de terceros no identificados.

Una investigación posterior destapó la falsedad de la coartada del 'Cuco' gracias a más de 600 horas de grabaciones de un infiltrado y al testimonio de un camarero, que situó al joven en un horario incompatible con lo declarado en 2011. Madre e hijo reconocieron haber mentido después de tener que ir a juicio en 2022 y fueron condenados, pero en junio de 2024 la Audiencia de Sevilla absolvió al ‘Cuco’ por un motivo técnico: al haber sido juzgado como menor, tenía derecho a no declarar contra sí mismo, incluso mintiendo. La justicia española, además, no tiene claramente regulada la figura del "testigo-coimputado", y esa ambigüedad legal llevó a aplicar el principio de 'in dubio pro reo', anulando la condena por falso testimonio.

La absolución fue un duro golpe para la familia de Marta, que considera que ese falso testimonio pudo ser clave para excluir de responsabilidad penal a Francisco Javier Delgado. Por ello recurrieron al Supremo. "Antonio está muy pendiente de demostrar que 'El Cuco' mintió. Si el Supremo vuelve a condenarle, puede haber un resquicio legal, por muy improbable que fuera", indica Triun Arts. Ese resquicio no abriría automáticamente un nuevo juicio, pero permitiría plantear que la absolución de Delgado se basaría en una prueba ahora judicialmente desacreditada. La clave estaría en demostrar que el falso testimonio fue determinante en el fallo absolutorio.

Triun Arts recuerda una gran incógnita del 24 de enero de 2009 que gira en torno al 'Cuco': "¿Por qué dijo que fue sobre las 21:00 horas a casa de Samuel, que vivía cerca del piso de León XIII, cuando sabía que estaba en Montequinto en un cumpleaños? ¿Por qué iba a ir a la casa de León XIII si Miguel vivía en aquel momento con su novia en Camas y solo dormía allí de forma esporádica?". El creador de contenido sevillano sugiere dos hipótesis. "O Miguel le llamó, o ya había hablado con él en ir allí antes", subraya el investigador independiente, que cree que "muchos callan por el estigma social". En este sentido, Félix Ríos recuerda que, "cuando un caso se enquista, se tiende a buscar explicaciones complejas, pero en la mayoría de las ocasiones las cuestiones son más simples" y no cree que la policía "haya dejado flecos sueltos" en este asunto dada su repercusión.

El bar DSeda y una coartada muy cuestionada

A la posible confirmación de falso testimonio se suman otros indicios no valorados en profundidad en 2011, como las lagunas en la coartada de Francisco Javier Delgado vinculada al bar DSeda, reveladas años después en el documental de Netflix '¿Dónde está Marta?'. El hermano de Carcaño aseguró que salió del piso de León XIII sobre las 20:30 y que fue a casa de su exmujer, en la calle Tharsis, para ver a su hija. Allí, según él, estuvo hasta las 23:30 horas. Luego dijo que se fue directo al bar DSeda y que se quedó en el local hasta las 03:00, momento en el que fue a tomar algo a otro bar cerca del piso de León XIII. Tras esto, aseguró haber entrado en su domicilio sobre las 04:00 horas.

Según llegó a revelar la Policía en la instrucción, su teléfono móvil situaba su presencia en León XIII en el momento del crimen, que habría ocurrido sobre las 20:28 horas, con llamadas a su pareja minutos después de la muerte de Marta, entre las 20:30 y las 20:45 horas. La familia de Marta afirma que tanto el dispositivo de Delgado como el del resto de presuntos implicados presentaron un "apagón" durante la madrugada más que sospechoso, pero el juez no lo consideró prueba concluyente. Tampoco fue determinante el testimonio de un taxista que afirmó haberle llevado sobre las 00:30 horas hasta el piso -encontrándose delante del domicilio de León XIII un coche aparcado en doble fila sin nadie dentro-, ni las declaraciones de la madre de una amiga de Marta, que percibió contradicciones cuando le preguntó si conocía a la joven desaparecida.

El documental de 2021 expuso indicios que pudieron no analizarse en profundidad. Por ejemplo, se revisaron unas imágenes que se descartaron en el juicio y, gracias a nuevas tecnologías, se pudo ver a un hombre similar a Delgado saliendo del piso de Tharsis sobre las 21:00 horas, cuando aseguró haber salido más tarde. También se indagó en otros elementos que generan más dudas. La caja del bar DSeda reflejó solo 25 euros de recaudación aquel trágico sábado, cuando normalmente ingresaban cientos.

Además, se supo que el establecimiento solía abrir todos los domingos entre las 12:30 y las 13:30 horas y que la caja habría registrado actividad al mediodía, como correspondía. Sin embargo, se informó que el local estuvo cerrado durante la mañana y la tarde. El historial de la alarma indicó que el bar solo abrió entre las 22:52 y la 01:37 horas y la caja no podía haberse cerrado si el bar no estaba abierto. Esto generó sospechas de que la hora del TPV pudo ser manipulada, como reconoció el socio de Delgado que se podía hacer, aunque esto nunca ha sido probado.

En definitiva, si el Tribunal Supremo llegara a estimar el recurso de casación y volviera a condenar al 'Cuco' por falso testimonio, los padres de Marta podrían plantearse el intentar una vía extraordinaria de revisión de la absolución de Francisco Javier Delgado. No sería un camino sencillo ni automático. El alto tribunal exige que la prueba falsa haya sido determinante en la sentencia absolutoria y que concurran elementos objetivos que permitan cuestionar la base del fallo. La eventual confirmación del engaño, unida a indicios que no se llegaron a contemplar, podría servir para sostener que la verdad judicial se construyó sobre un relato hoy seriamente erosionado. Ese es el resquicio legal al que se aferra la familia: no para reescribir el pasado, sino para intentar esclarecer que la absolución no se dictó con toda la información relevante sobre la mesa y seguir buscando justicia por Marta.