Una mujer es apuñalada a las puertas de un colegio en Benicarló, Castellón: podría tratarse de una agresión machista
El presunto autor de la agresión, un hombre de origen extranjero, podría tratarse de su pareja con la que está separándose
Detenido un hombre por una presunta agresión con arma blanca a su pareja en Arahal, Sevilla
Una mujer de 33 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un apuñalamiento en Benicarló, Castellón, según han informado la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
A las 7:50 horas se ha solicitado una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer herida por arma blanca. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y ha trasladado a la mujer herida a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del suceso y localizar al presunto autor del apuñalamiento, según han informado fuentes del instituto armado, ya que en el momento en el que se produjo el ataque, el presunto autor se dio a la fuga y por el momento no se han producido detenciones.
Así se produjeron los hechos
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, ha confirmado al medio ‘El Periódico del Mediterráneo’, que recibieron el aviso casi a las ocho de la mañana donde solicitaban una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer que había sido apuñalada en la calle.
Hasta el lugar de los hechos se movilizó una unidad de SAMU que atendió a la mujer de 33 años hasta estabilizarle y poderla llevar al centro hospitalario donde permanece ingresada con pronóstico reservado. El mismo medio ha confirmado que la mujer recibió varias puñaladas en la parte superior de su cuerpo y que en el momento de los hechos se encontraba en estado muy grave.
El ataque, se que está investigando como un caso machista, se produjo enfrente de la puerta del colegio La Salle. Todo a punta a que la mujer estaba en mitad de un proceso de separación y que el presunto autor, de origen extranjero, habría sido su pareja sentimental. Las autoridades se encuentran investigando los hechos y tratando de dar con el responsable del apuñalamiento.