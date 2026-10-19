Europa Press Claudia Barraso 19 OCT 2026 - 16:05h.

El presunto autor de la agresión, un hombre de origen extranjero, podría tratarse de su pareja con la que está separándose

Detenido un hombre por una presunta agresión con arma blanca a su pareja en Arahal, Sevilla

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Una mujer de 33 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un apuñalamiento en Benicarló, Castellón, según han informado la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 7:50 horas se ha solicitado una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer herida por arma blanca. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y ha trasladado a la mujer herida a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del suceso y localizar al presunto autor del apuñalamiento, según han informado fuentes del instituto armado, ya que en el momento en el que se produjo el ataque, el presunto autor se dio a la fuga y por el momento no se han producido detenciones.

Así se produjeron los hechos

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, ha confirmado al medio ‘El Periódico del Mediterráneo’, que recibieron el aviso casi a las ocho de la mañana donde solicitaban una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para una mujer que había sido apuñalada en la calle.

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Hasta el lugar de los hechos se movilizó una unidad de SAMU que atendió a la mujer de 33 años hasta estabilizarle y poderla llevar al centro hospitalario donde permanece ingresada con pronóstico reservado. El mismo medio ha confirmado que la mujer recibió varias puñaladas en la parte superior de su cuerpo y que en el momento de los hechos se encontraba en estado muy grave.

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El ataque, se que está investigando como un caso machista, se produjo enfrente de la puerta del colegio La Salle. Todo a punta a que la mujer estaba en mitad de un proceso de separación y que el presunto autor, de origen extranjero, habría sido su pareja sentimental. Las autoridades se encuentran investigando los hechos y tratando de dar con el responsable del apuñalamiento.