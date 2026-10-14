Testigos del incendio en Son Hugo apuntan como autor al exmarido de una de las dueñas de un caravana dañada

El exmarido de la dueña de la caravana afectada ya la había amenazado antes con prenderle fuego.

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Los Bomberos de Palma han tenido que actuar hoy en un incendio originado en una caravana en el aparcamiento de Son Hugo y que ha afectado a otros dos vehículos. El fuego se ha iniciado poco antes de las 13.00 horas y según las primeras hipótesis su origen ha sido una bombona de butano, han informado desde la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar. Las llamas han comenzado en una caravana aparcada y se han extendido entre al menos dos vehículos más. No se han producido daños personales.

El exmarido de la dueña de la caravana afectada ya la había amenazado antes con prenderle fuego

Pero pese a esa hipótesis inicial, la investigación también quiere corroborar la información aportada por varios testigos que han señalado a la expareja de la mujer que residía en la caravana donde han comenzado el incendio, como el autor del fuego.

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Estas personas han manifestado que el hombre ya había amenazado a la víctima con destruir el vehículo, según ha desvelado El Diario de Mallorca. La Policía está realizando una inspección ocular en el lugar del incendio.

Según esos mismos testigos, la mujer residía en la caravana donde se ha iniciado el fuego y ya ha sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, que tiene una orden de alejamiento.

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Algunos de los residentes en el asentamiento ya habían escuchado al hombre hace unos días cuando la amenazaba con pegar fuego al vehículo, y, según han confirmado esta mañana, le han visto cuando provocaba el incendio.