Todos los pasajeros tuvieron que desembarcar el avión de forma preventiva y no se han registrado víctimas ni heridos

El avión, que será evaluado para conocer el origen del fuego, comenzó a arder por el ala izquierda, al parecer por uno de los motores de la aeronave

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Un avión de la aerolínea LATAM ha sufrido este lunes un incendio en una de sus alas cuando se disponía a despegar hacia Piura, en el norte de Perú desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima. Todos los pasajeros tuvieron que desembarcar el avión de forma preventiva y no se han registrado víctimas ni heridos.

El incidente ha sido reportado por fuentes oficiales y medios locales, que compartieron imágenes del fuego en el ala izquierda, al parecer originado en uno de los motores de la aeronave, citada en la prensa como un Airbus A320, lo que llevó a la intervención de los bomberos aeronáuticos.

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El avión será evaluado para esclarecer el origen del fuego

LATAM ha señalado en un comunicado que se trató de "un evento técnico imprevisto previo al despegue" en un vuelo que cubría la ruta entre Lima y Piura, en la costa norte el país, y que "se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad".

"Las circunstancias de este evento serán materia de evaluación técnica, conforme a los procedimientos correspondientes", ha indicado la compañía antes de lamentar "los inconvenientes ocasionados" y reafirmar su "compromiso con la seguridad aérea".

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El aeropuerto internacional Jorge Chávez, que opera la empresa Lima Airport Partners (LAP), ha explicado en sus redes sociales que este lunes "se registró una emergencia con uno de los vuelos" de LATAM y que esta fue "controlada y los pasajeros fueron atendidos por la respectiva aerolínea".

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"En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos", ha explicado.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó que el vuelo fue reprogramado y que verificaba en el aeropuerto "que la aerolínea brinde información clara y precisa, y se resguarden los derechos de los usuarios, priorizando su seguridad".