Aterriza de emergencia en Barcelona un avión con destino Milán tras impactar contra varias aves

Agencia EFE 17 OCT 2026 - 19:22h.

Un avión que ha despegado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán ha tenido que aterrizar de emergencia

El avión, operado por la compañía Vueling, ha regresado al aeropuerto y ha logrado tomar tierra sin que se hayan registrado heridos

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Un avión que ha despegado este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán ha tenido que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se ha incendiado, han informado a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.

No se han registrado heridos

El avión, operado por la compañía Vueling, ha regresado al aeropuerto y ha logrado tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.

Por este incidente, Protección Civil de Cataluña ha activado en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas Aerocat, que ya ha sido desactivado.