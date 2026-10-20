La planta contará con una chimenea de 70 metros de altura y dos líneas de combustión que operarán 24 horas al día todos los días del año

Desde el propio Ayuntamiento de Titulcia han compartido en sus redes sociales la convocatoria para la concentración contra el proyecto

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Crece la preocupación entre los vecinos del madrileño pueblo de Titulcia, que han constituido la plataforma "NO a la incineradora de Titulcia” con el objetivo de evitar el proyecto que pretende construir una incineradora de residuos a 1,5 kilómetros del casco urbano del municipio.

El proyecto, promovido por la multinacional PreZero, contempla la construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos, en el que se incluye la incineradora, que tendría una capacidad para incinerar 300.000 toneladas anuales de residuos. Según recoge el proyecto, la planta contará con una chimenea de 70 metros de altura y dos líneas de combustión que operarán 24 horas al día todos los días del año, según recoge Ecologistas en Acción.

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Según los datos extraídos del propio proyecto y como recoge la propia organización, la planta emitirá contaminantes como dioxinas, furanos, metales pesados, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas en suspensión. Por ello, su proximidad al núcleo urbano de Titulcia hace temer que empeore la calidad del aire y del agua, afectando a la salud de los vecinos.

No a la incineradora

Desde el propio Ayuntamiento de Titulcia han compartido en sus redes sociales la convocatoria para la concentración contra el proyecto: "Compartimos la convocatoria de la Plataforma “NO A LA INCINERADORA DE TITULCIA” para el próximo 31 de octubre, a las 12:00 h, en la Plaza Mayor. Os esperamos".

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Desde la “Plataforma NO a la incineradora de Titulcia” han anunciado un plan de acción para expresar su rechazo al proyecto y ha hecho un llamamiento a toda la comarca para que se opongan a un proyecto que consideran “obsoleto, contaminante y contrario a los principios de la economía circular”.