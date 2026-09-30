Manuel Pimentel Córdoba, 30 SEP 2026 - 04:30h.

En un escrito ante Fiscalía y Seprona denuncia un presunto delito continuado de contaminación medioambiental y solicita formalmente que se investigue el origen y responsable de los vertidos tóxicos

Los niveles de fosfatos disparan las alarmas por la calidad del agua en el norte de Córdoba: ha llegado a superar 22 veces el umbral máximo

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Un vecino de Córdoba ha presentado ante la Guardia Civil y la Fiscalía una denuncia formal por la contaminación que presenta el agua del embalse de La Colada de El Viso, al norte de la provincia.

Desde el pasado mes de mayo, la estación de control del agua de El Viso lleva registrando altísimos niveles de fosfatos y amonio que superan con creces los niveles de alarma. Aunque los problemas con este embalse se remontan a 2022 cuando se detectó por primera vez una grave alteración de la calidad del agua por la presencia de cianobacterias tóxicas.

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Según los últimos datos recogidos por esa estación perteneciente al sistema SIRA Guadiana, y consultados por la redacción web de 'Informativos Telecinco', durante el mes de septiembre la concentración de fosfatos supera entre 6 y 16 veces el nivel rojo máximo de alerma, establecido en 1 miligramo por litro, y en más de 32 veces el nivel de alerta.

El amonio se dispara

Mientras que el problema con los fosfatos se lleva arrastrando desde hace unos meses, ahora preocupa especialmente los altísimos niveles de amonio que han comenzado a registrarse en las últimas semanas. La presencia de esta sustancia en el agua puede estar causada por la descomposición de materia orgánica debido a la actividad de bacterias y hongos o por el vertido de residuos industriales y la filtración de fertilizantes agrícolas.

Los datos recopilados por la estación indican una concetración de amonio de 20 mg/litro, superando en 20 veces el nivel máximo de alarma roja (establecido también un valor de referencia de 1 mg/litro) y casi 67 veces los 0,3 mg/litro el límite recomendado como nivel de alerta.

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Además, se presume con la concentración sea aún mayor ya que el dato reflejado por el sistema de información de calidad el agua, de 20mg/L de amonio, es el máximo valor capaz de registrar el sensor de la sonda . La normativa vigente en España indica que el nivel máximo permitido de amonio en el agua para consumo humano es de 0,50 mg por litro, considerándose el agua como no apta si alcanza 1,00 mg/L.

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No obstante los reiterados problemas de este embalse -en 2025 aún tenía 14 parámetros por encima de la normal-, el agua de La Colada no abastece a los grifos de las casas. También permanece prohíbido su uso para el baño debido a la proliferación de cianobacterias en el agua. Los valores críticos que se llevan registrrando de forma ininterrumpida desde mayo apuntan a que la contaminación no responde a un vertido puntual, sino que se mantiene de forma sostenida en el cauce.

Además de la alerta roja por el amonio y los fosfatos, otros parámetros como la conductividad -las sales y minerales disueltos en el agua- ha rebasado el límite máximo de alerta de 1.500 microsiemens/cm y va en aumento en los últimos días, mientras que el pH también se sitúa en niveles anormales.

Denuncia ante la Fiscalía

La crisis que atraviesa el embalse de La Colada ha llevado ahora a la denuncia de este vecino ante las autoridades por un presunto delito medioambiental continuado, según avanza 'Cordópolis'.

El denunciante ha presentado ante la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado un escrito en el que acusa a la Confedereación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de no haber llevado a cabo actuaciones visibles frente al problema y pide que se actúe de oficio para investigar el responsable de los vertidos tóxicos.

Paralelamente, desde Sumar han presentado un escrito a la Mesa del Congreso preguntando a la CHG si tiene previsto realizar actuaciones para determinar el origen de los parámetros anómalos detectados desde hace años en los cauces del norte de la provincia, así como si han evaluado sus consecuencias a medio y largo plazo sobre los ecosistemas fluviales y la salud pública, "especialmente en una zona vulnerable a nitratos".

También reclaman al Gobierno medidas para "identificar, controlar y revertir las causas de esta contaminación" y han criticado "la inacción" de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.