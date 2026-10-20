El hombre se encuentra en prisión preventiva sin ningún tipo de fianza desde el viernes 16

El hombre trabajaba en el colegio concertado religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón

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MadridUn profesor de un colegio religioso de Madrid ha sido detenido acusado de haber agredido sexualmente de al menos 10 alumnos menores.

Según ha avanzado la Cadena Ser, el docente, un hombre de 37 años, fue detenido el pasado martes 13 de octubre y se encuentra en prisión preventiva sin ningún tipo de fianza desde el viernes 16.

El hombre trabajaba en el colegio concertado religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en el distrito centro de la capital.