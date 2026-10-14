Landaluce reparte mientras los puestos de tenientes de alcalde entre los tres concejales que le quedan en el gobierno.

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras dos denuncias de agresión sexual: "Quieren mi muerte política y social"

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Los doce concejales del PP que han abandonado el gobierno municipal del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por presuntas agresiones sexuales a dos militantes populares, han firmado un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor, en la que proponen sustituirle por el edil Jacinto Muñoz (PP).

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha informado esta tarde en Algeciras de que PP y Vox han firmado ya la petición para que se tramite la moción de censura, que será registrada en el Ayuntamiento en las próximas horas.

Los doce ediles del PP que han abandonado el gobierno municipal de Landaluce y los cuatro de Vox tienen mayoría suficiente para que la moción salga adelante, aunque el PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar al regidor de la alcaldía.

Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde, el sustituto propuesto

Bruno García ha explicado que "todo el mundo" quería que el candidato para sustituir a Landaluce fuera el edil popular Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que ayer miércoles abandonó el gobierno municipal.

García no ha querido valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales.

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El alcalde de Algeciras mientras tanto ha firmado este mediodía los decretos por los que se establecen tanto las nuevas tenencias de Alcaldía en el seno del equipo de Gobierno municipal, como la composición de la Junta de Gobierno Local, que ha repartido entre los tres concejales que le quedan en el equipo de gobierno después de la marcha de los 12 ediles del PP este martes