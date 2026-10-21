La tripulación también alertó de un problema en los frenos, por lo que el avión ha sido retirado del servicio para someterlo a una inspección de mantenimiento

Los 234 pasajeros y 11 tripulantes a bordo del vuelo AA41 pudieron abandonar la aeronave con normalidad

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Un avión de American Airlines procedente de Barcelona ha sufrido este martes el reventón de dos neumáticos en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos, después de que la tripulación alertara de un problema en los frenos, según ha informado el Departamento de Bomberos de Chicago a la cadena local 'WGN-TV'.

El incidente se produjo durante el aterrizaje del avión, un Boeing 787-800. No obstante, los 234 pasajeros y 11 tripulantes a bordo del vuelo AA41 pudieron abandonar la aeronave con normalidad utilizando las escaleras, según informó 'ABC News'.

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El avión está siendo inspeccionado

Los bomberos indicaron que una persona fue trasladada al hospital y se encontraba en buen estado, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) aseguró que no se habían registrado heridos.

Tras lo ocurrido, American Airlines retiró el avión del servicio para someterlo a una inspección de mantenimiento. "Agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia vivida", señaló la compañía. La FAA anunció que investigará el incidente.

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El suceso recuerda a otro similar ocurrido el pasado agosto en el mismo aeropuerto, cuando un avión de American Airlines procedente de Nueva York sufrió el reventón de dos neumáticos al aterrizar y la FAA también abrió una investigación sobre ese incidente, en el que no se registraron heridos.