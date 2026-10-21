Detienen a un hombre de 46 años tras atrincherarse en su casa e incendiarla con un soplete en Valencia

El hombre se había atrincherado en su domicilio y se negaba a salir pese a las insistencias de los efectivos

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Un hombre de 46 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Valencia tras presuntamente incendiar su domicilio con un soplete y atrincherarse. 'Las Provincias' ha adelantado la información que posteriormente han confirmado fuentes policiales. Los hechos han tenido lugar en torno a las 15:00 horas cuando se ha enviado un aviso que alertaba de un incendio en el interior de una vivienda en la avenida Burjassot.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional que han desalojado rápidamente el edificio. Posteriormente, los bomberos han accedido al interior del bloque de viviendas para rescatar al presunto autor de los hechos que se había atrincherado en su domicilio, ubicado en la sexta planta. Sin embargo, pese a suponer un grave riesgo para su salud por la inhalación de humo y el avance de las llamas, el hombre se negó a abrir la puerta a los efectivos que accedieron al edificio para rescatarle.

Una vez que los efectivos lograron acceder a la vivienda, el hombre mostró una actitud agresiva con los agentes. La Policía Nacional ha tenido que reducir y detener al presunto autor de los hechos, que además portaba un soplete en su bolsillo.

Por otra parte, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se ha movilizado una unidad del SAMU que ha trasladado al hombre al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.