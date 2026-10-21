Claudia Barraso 21 OCT 2026 - 16:46h.

El hombre que fue apuñalado en plena calle en la capital malagueña ha perdido un riñón y todavía permanece ingresado en el hospital

Herido un hombre tras ser apuñalado en el centro de Málaga a plena luz del día

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El hombre que fue apuñalado en plena calle en Málaga ha perdido un riñón y todavía continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga. Además, se ha sabido que el presunto agresor es conocido por los agentes por contar con múltiples antecedentes, sobre todo relacionados con delitos contra el patrimonio, robos, hurtos o estafas.

Según ha confirmado ‘Diario Sur’, tras su detención, la cual trató de resistirse, los agentes lo llevaron a un hospital para ser valorado por los facultativos. En el centro sanitario, el arrestado volvió a protagonizar un nuevo altercado, supuestamente cogió un extintor y tuvo que ser nuevamente reducido por los agentes.

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El ataque tuvo lugar a las seis y media de la tarde del pasado lunes en la calle Montes de Oca. Los servicios de emergencia recibieron un aviso de que un hombre había resultado herido por arma blanca. Mientras los agentes se encontraban acordonando la zona, los sanitarios atendían al herido y fueron unos jóvenes, amenazados previamente por el sospechoso, quienes dieron la voz de alarma.

Tras cometer la agresión, se cambió de ropa, pero permaneció cerca del lugar

Supuestamente, el presunto agresor se pudo cambiar de ropa, pero decidió quedarse cerca del lugar de los hechos, lo que permitió a las autoridades localizarle y reducirle en la calle Don Ricardo para trasladarlo a dependencias policiales. Algunos de los agentes se quedaron en la zona tratando de encontrar el arma que empleó para cometer la agresión y confirmaron que “no se trataba de un cuchillo de cocina, sino de un pincho rudimentario de unos 15 centímetros de longitud”.

Según ha confirmado el mismo medio, el presunto agresor, originario de Colombia, se encuentra durmiendo en la calle desde hace 15 días en una obra cercana y estaba con su pareja cuando se desencadenaron los hechos. Al parecer, horas antes había estado bebiendo y tuvo un enfrentamiento con un conocido suyo.