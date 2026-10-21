Muere un hombre tras ser atacado por un nido de avispas mientras realizaba tareas de desbroce en Ourense

La victima se encontraba realizando tareas de desbroce en una pista forestal de la comarca de Valdeorras

Un hombre de 40 años fallece tras caer sobre él carga de una cinta transportadora en una bodega de Aranda

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Un hombre de 56 años ha fallecido tras ser atacado por un nido de avispas comunes mientras realizaba tareas de desbroce en una pista forestal del lugar de Seadur, en la comarca de Valdeorras. Natural de Pontevedra, la víctima residía desde hace años en el municipio de Manzaneda.

El fallecido formaba parte de un taller de empleo en la localidad de Larouco, Ourense, y había acudido a realizar labores de desbroce junto a sus compañeros del taller. Según ha informado la alcaldesa de la localidad ourensana, Patricia Lamela, el taller se llevaba desarrollando desde este verano y fueron los propios compañeros del fallecido los que alertaron de lo ocurrido al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado.

El suceso se produjo pasadas las doce del mediodía, cuando la víctima se topó con un nido de avispas comunes en el suelo mientras realizaba las tareas de desbroce. Hasta el lugar se desplazó personal sanitario del 061, que no pudo hacer nada, y también se dio aviso a la Guardia Civil y GES de Valdeorras.

El taller de empleo forma parte de un programa de formación mixto destinado a la mejora de la empleabilidad de personas en situación de desempleo.