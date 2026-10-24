La presunta agresión sexual se produjo el 19 de octubre cuando el hombre empujó e inmovilizó a la mujer en la cama

"O te metes para dentro o te tiro por la terraza", le dijo el arrestado a la afectada cuando trató de pedir ayuda a los vecinos

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PalmaUn hombre fue detenido en Palma el lunes 19 de octubre por presuntamente violar y retener a una mujer migrante tras ofrecerle un trabajo de limpiadora en su casa de la isla.

Según ha detallado la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares, fue el propio varón quien llamó al 091 para alertar de una supuesta entrada en su domicilio para robar.

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Él pretendía acusar de ese delito a la víctima de los hechos que realmente ocurrieron allí. Relató a los agentes que acudieron al inmueble que había accedido a su vivienda y se negaba a marcharse.

Vídeos de los hechos y arresto por violación

Pero no contaba con que ella había grabado unos vídeos a escondidas de lo que había sucedido. Tras la visualización de las imágenes, los policías arrestaron al individuo, de nacionalidad española.

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Aparte de esas pruebas, la afectada les explicó que estaba dejando currículums por la ciudad balear cuando empezó a llover. Se refugió en un local, donde un hombre se acercó a ella y le dijo que si buscaba empleo, él podría dárselo.

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Podía empezar incluso ese mismo día realizando labores de limpieza en su casa. Ella aceptó. Posteriormente, en un momento dado mientras desempeñaba la tarea del hogar, el detenido le bajó los pantalones y la agredió sexualmente.

Dado que quería resistirse a la violación, la empujó sobre la cama y la inmovilizó, amenazándola con que la iba a matar si no dejaba que hiciera lo que él deseaba.

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"¿Vais a creer a esta que es inmigrante?", dijo a los agentes

La víctima intentó huir, saliendo a la terraza de la vivienda para pedir ayuda a los vecinos. Solo uno la escuchó hablar, pero como era extranjero no entendió lo que decía y no supo que debía avisar a la Policía.

Entonces, el presunto agresor sexual volvió a amenazar a la mujer: "O te metes para dentro o te tiro por la terraza". Ella hizo caso a su orden, pero logró encender la cámara de su teléfono móvil para grabar la situación.

En ese contenido audiovisual, los agentes pudieron ver al varón parcialmente desnudo y negándole la posibilidad de salir de la casa. Cuando los policías se personaron allí, incluso llegó a decirles: "¿Vais a creer a esta que es inmigrante?".

Aunque pensó que no aceptarían la versión de la mujer por ser extranjera, finalmente el individuo fue detenido por los presuntos delitos de agresión sexual y detención ilegal.