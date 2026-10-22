La paciente ha denunciado que el médico le realizó tocamientos de sus partes íntimas

Investigan a un médico de Santiago por una supuesta agresión sexual a una paciente

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Un médico ha sido detenido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual, después la denuncia de una paciente por supuestos tocamientos sufridos durante una consulta, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

La mujer ha denunciado que, durante una exploración el facultativo habría efectuado tocamientos en zonas íntimas sin su consentimiento, así como actuaciones que, a su juicio, no guardaban relación con las pruebas médicas que motivaron la consulta.

En la denuncia ha relatado que inicialmente no supo cómo reaccionar ante lo sucedido, debido a la situación de confianza generada durante la atención sanitaria. Posteriormente, tras reflexionar sobre lo ocurrido, decidió denunciar los hechos, ha detallado la Policía.

Los investigadores, tras tener conocimiento de la denuncia, iniciaron las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y recabar los elementos necesarios para su esclarecimiento.

Las gestiones policiales determinaron la existencia de indicios suficientes para proceder a la detención del médico como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.