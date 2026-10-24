Iván Sevilla 24 OCT 2026 - 18:01h.

El accidente laboral se produjo a las 10:15 horas en la finca donde el hombre realizaba labores agrícolas

Tras quedar gravemente herido, el afectado acabó falleciendo, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por su vida

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SevillaUn trabajador de 34 años ha muerto este sábado 24 de octubre después de volcar una máquina de recoger aceitunas en una zona de campo de la localidad de Osuna (Sevilla).

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, detallando que el accidente laboral se conoció a las 10:15 horas, cuando alguien llamó a emergencias pidiendo ayuda para el hombre que había resultado herido de gravedad.

A la finca en la que sucedió el siniestro acudieron agentes de la Guardia Civil y sanitarios del 061. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer ya nada por salvar la vida del agricultor, confirmando su fallecimiento.

Se avisó al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo para que investiguen las circunstancias en las que se produjeron los hechos.