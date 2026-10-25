El varón se metió en una tienda de campaña y le realizó tocamientos a una joven

La chica le recriminó su actitud y tras ello, el agresor se puso violento con un joven que se encontraba también en la tienda

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Agentes de la Policía Nacional ha detenido este domingo de madrugada a un joven de 26 años por agresión sexual a una mujer de 22 en una tienda de campaña de la acampada de la Puerta del Sol.

Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada cuando el varón se metió en una tienda de campaña y le realizó tocamientos a una joven, han informado fuentes policiales a Europa Press.

El agresor se puso violento con un joven

La chica le recriminó su actitud y tras ello, el agresor se puso violento con un joven que se encontraba en ese momento en la misma tienda y que también le había reprochado su comportamiento. Las mismas fuentes señalan que el agresor se abalanzó sobre el joven, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.

Tras avisar a Policía Nacional por lo sucedido, agentes del Cuerpo le detienen sobre las 6.30 horas y aún se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.