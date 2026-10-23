28 días de acampada en Sol convertida ya en otra cosa: un búnker de tiendas ocultas de gente sin hogar

Juan Tejón Paz Serrano 23 OCT 2026 - 15:54h.

Este sábado superarán a los acampados del 15M, pero ya no tiene nada que ver con lo que empezó siendo.

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La acampada en Sol comenzó tras el desahucio de Mari Carmen Abascal y, desde entonces, han pasado ya 28 días. Este sábado superarán a los acampados del 15M. La cuestión es hasta cuándo tienen pensado seguir ahí.

28 días en los que han cambiado muchas cosas: elecciones, huelga general, decreto de vivienda, pero también ha cambiado la propia acampada. Lo que empezó siendo una protesta por el derecho a la vivienda, con estudiantes, trabajadores y militantes de diferentes colectivos, hoy es prácticamente un búnker. Las lonas ocultan las tiendas. No hay accesos, excepto la entrada en la que están los respiraderos del metro. Los propios miembros de la misma lo reconocen, "ya no hacemos asambleas aquí, ni nos reunimos dentro de la acampada".

Blindado y aislado del frío. Hoy la acampada es un lugar más hermético, ocupado en su mayoría, por gente sin hogar que allí tiene algo para comer. Más un centro social improvisado que otra cosa. Los acamapados justifican esta nueva realidad diciendo que "a mucha gente les estamos aportando recursos que no tienen de otra forma".

La realidad es que no hay relevo del Sindicato de Inquilinas, ni portavoces del de estudiantes o de las juventudes socialistas. Los que aún continúan tienen otro argumento. "No es que no hay nadie es que no hay una cabeza visible". La acampada ha dejado de ser política para cumplir una labor social.

Pero lo que no se puede esconder es que el debate de seguir o irse es una realidad. "Queremos cerrarlo con un acto social público, que sea muy simbólico, que diga, hemos llegado hasta aquí, os hemos mostrado los problemas que existen y ahora os toca a vosotros encontrar las soluciones", dicen algunos. El debate sobre si tiene sentido permanecer en Sol, sigue abierto.