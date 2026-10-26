Carles S. estaba acusado de hacer tocamientos a niñas de entre 7 y 9 años tras ganarse su confianza en las piscinas de Sant Vicenç de Castellet

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Un pedófilo reincidente ha aceptado otros 20 años de prisión e inhabilitación por abusar de cinco niñas, en la piscina de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) en agosto de 2022, cuando estaba en libertad condicional cumpliendo una condena por otro caso de violencia sexual a menores en Terrassa (Barcelona). El hombre, todavía bajo libertad vigilada por su primera condena, de 2016, ha admitido los hechos que le imputaban, este lunes ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, después de que su defensa, la acusación particular, ejercida por las familias de las víctimas, la popular, desempeñada por el ayuntamiento de la localidad, y la Fiscalía llegaran a un acuerdo, lo que ha evitado la celebración del juicio, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

El procesado, que reabrió el recurrente debate sobre las medidas de control a los agresores sexuales reincidentes que salen de prisión sin estar rehabilitados, cumplirá en prisión 12 de esos 20 años, y también ha aceptado pagar 44.000 euros de indemnización a las víctimas (10.000 a dos de ellas y 8.000 a las otras tres).

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La Fiscalía pedía en un principio para el hombre, Carles S., 38 años de prisión y 54.000 euros de indemnización, pero las penas se han rebajado tras la confesión de los hechos, la aplicación del atenuante por dilaciones indebidas del procedimiento y la modificación a la baja de dos de los cinco delitos que se le atribuían, de agresión sexual a abuso.

La modificación, han detallado a EFE fuentes jurídicas, se ha aplicado al considerar que la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la piscina y las declaraciones de las víctimas no dejaban claro que los hechos pudiesen ser calificados de agresión sexual.

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Tanto las familias de las víctimas como el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, que inicialmente solicitaban las mismas penas que la Fiscalía, se han declarado “satisfechos” con la conformidad alcanzada, especialmente porque comportará el ingreso en prisión del pedófilo: “Por lo menos entra”, ha dicho uno de los padres a los medios.

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“Estamos contentos. Nos interesaba que le condenaran a los máximos años de prisión posibles porque además era reincidente. Las indemnizaciones eran lo de menos porque no compensarán lo que hizo”, ha asegurado otra madre.

El hombre ha aceptado también la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante los diez años posteriores a su salida de prisión, durante los cuales permanecerá además en libertad vigilada, y la inhabilitación especial para realizar profesiones que comporten contacto con menores de edad.

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Tocamientos a niñas de entre 7 y 9 años

Carles S. estaba acusado en esta ocasión de hacer tocamientos a niñas de entre 7 y 9 años tras ganarse su confianza en las piscinas de Sant Vicenç de Castellet a lo largo de tres semanas de agosto de 2022, cuando estaba en libertad condicional, tras haber cumplido tres cuartas partes de la pena de 14 años de cárcel -con un máximo de siete y medio de cumplimiento efectivo- que se le impuso en 2016.

El hombre fue detenido, pero el juez descartó enviarlo a prisión preventiva por los abusos que presuntamente cometió en Sant Vicenç, pese a que así lo había solicitado la acusación particular ejercida por los padres de las menores. No obstante, se le revocó la libertad condicional de la que disfrutaba.

Tres meses después salió en libertad definitiva tras cumplir su primera condena por abusos sexuales en Terrassa, mientras el Departamento de Justicia avisaba a la Fiscalía de Barcelona de que Carles S. presentaba un "riesgo elevado de reincidencia", a los efectos de que habilitara las medidas de seguimiento habituales en este tipo de casos.

Sin pulsera de localización

El pedófilo tenía además una pena accesoria de siete años de libertad vigilada, pero salió de prisión sin que la justicia hubiera establecido aún las medidas para garantizar su control que se le impusieron en sentencia, lo que puede incluir desde una pulsera con localización a supervisión policial.

La Fiscalía pidió entonces que se colocara una pulsera telemática al pederasta para controlarlo, pero la Audiencia de Barcelona descartó esa medida, aunque le impuso un curso de reeducación sobre violencias sexuales y comparecencias periódicas ante el juzgado, además de prohibirle acercarse a lugares frecuentados por menores de edad.