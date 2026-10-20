Malena Guerra 20 OCT 2026 - 21:44h.

El docente, de 37 años, ya había sido detenido por una agresión sexual fuera del centro y se fue a trabajar a otro colegio durante dos años

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La Policía Nacional ha detenido a un profesor de un centro educativo religioso de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming', delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual. El hombre de 37 años ha ingresado en prisión provisional.

Las agresiones se produjeron durante cinco años, pero no han sido denunciadas hasta este verano, cuando el profesor ya había dejado de dar clases en ese centro. El profesor ya había sido detenido por una agresión sexual fuera de ese centro, donde no lo supieron.

"Aunque quedó en libertad con medidas cautelares se fue a trabajar a otro colegio durante dos años", explica la periodista Malena Guerra en el vídeo. Ha sido este verano cuando los nueve alumnos agredidos se enteraron de que iba a ser contratado de nuevo en el centro y se armaron de valor para denunciarlo.

En su casa han encontrado la consola que utilizaba para embaucarlos y en los ordenadores analizan material pornográfico que servirá para identificar a más víctimas. De hecho, la Policía asegura que ya se han puesto en contacto con ellos algunas más.