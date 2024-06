Vox niega que la campaña del Día de la Suegra de Castellón sea "machista" tras las críticas de la oposición

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal (Vox) , ha señalado este lunes que la campaña del Día de la Suegra , que ha sido criticada por PSOE y Compromís , calificándola de "impresentable y machista" , ha sido "descontextualizada y manipulada" y que detrás de ella "no hay ni machismo, ni misoginia, ni nada ", sino que se hizo "pensando en el tópico de la suegra, como está el tópico del cuñado, aunque si se hubiese hecho por el cuñado seguro que hubiese dado menos que hablar".

Tras las críticas recibidas, el consistorio rectificó y eliminó las frases más polémicas como "Ordena tu casa antes de que tu suegra ordene tu vida", "Regla nº 1 de convivencia: 'el juguete de la suegra será el mejor'" o "No todo iba a ser un jardín de rosas", que fueron sustituidas por "Madre no hay más que una, y como mi suegra, ninguna", "¿Ya has pensando que vas a regalar a tu suegra?" y "!Feliz día de la segunda madre!".