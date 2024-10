'Magobio', el podcast creado por universitarios de Valencia sobre salud mental: "Tienes que expresar lo que sientes"

Con la vuelta de la pandemia , los docentes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) detectaron un incremento de alumnos que presentaban problemas de salud mental . "Recibimos muchos mails contándonos sus casos", explica Rebeca Díez, Profesora de Comunicación Audiovisual del campus de la UPV de Gandía (Valencia) e impulsora de "Magobio", un podcast para que los estudiantes hablen abiertamente de sus trastornos a otros alumnos. "Visibilizar es fundamental. Intentamos crear un espacio para hablar y ser escuchados. No pasa nada por tener algún trastorno y acudir al psicólogo", señala la docente. Así lo cuentan en el vídeo M. Fente y C. Marzá.

Diana, una estudiante transexual, es una de las participantes en esta iniciativa. A los 11 años ya sabía que le gustaban los niños y en su pueblo todos hablaban de ello. Con 13 empezó a acudir a un psicólogo, aunque decía que iba al médico para esconderlo. "Hay que decirlo, expresar lo que sientes y tener una red de apoyo. Ir al psicólogo es muy necesario y no pasa nada", afirma. Cuando llegó a la universidad comenzó su transición. Una etapa en la que se sintió muy vulnerable. "Me costaba todo mucho y mi terapéuta me ayudo mucho. Me hizo entender que no pasa nada por ser vulnerable, pero sigue habiendo muchos estigmas relacionados con la salud mental", asegura.