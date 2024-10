Claudia, una joven andaluza que visibiliza sus problemas de salud mental: "Lloraba todas las noches, no era normal"

Con 18 años a Claudia le preocupaba no sacar adelante la universidad. Se dio cuenta de que padecía un problema de salud mental cuando lloraba todas las noches: "No era normal". Por eso, Claudia pidió ayuda. Le diagnosticaron ansiedad y depresión, además de un déficit de atención y un trastorno alimentario: "Es como si te pusieran un ladrillo de una tonelada en el pecho y no pudieses respirar. Llegó un momento en el que me dolían los músculos".