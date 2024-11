Carlos Franganillo con los damnificados por la DANA, indignados: "Esto es una zona de guerra"

"Esto es una zona de guerra, cada uno hace lo que puede". El recorrido de Carlos Franganillo por Paiporta refleja ya la tensión de los ánimos de algunos de sus ciudadanos, que se encuentran desesperados ante la falta de ayudas -no de la solidaridad ciudadana y vecinal, que sobran- si no la de unos dirigentes políticos que no han estado a la altura. El sentimiento es de abandono y de descontrol total, incluso a la hora de organizar las olas de voluntarios que han conmovido a todo un país. Los vecinos lo dejan claro en sus declaraciones aunque ya se percibe el aumento policial y de efectivos militares.