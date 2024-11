El SOS de Carlos Franganillo desde Paiporta, epicentro de la DANA: "La desesperación es total, faltan comida y agua"

La desesperación ha llevado a los vecinos de Paiporta a irrumpir en supermercados para hacerse con todos los suministros posibles: "He entrado al supermercado para arrasar con lo que pueda, no tenemos de nada. Estamos desesperados ", comenta una de las afectadas. Siguen haciendo todo aquello que está en sus manos para poder alimentar a sus familiar: "Estoy esperando a que mi nieta traiga agua potable ", añade otro hombre.

Las colas para conseguir agua potable son kilométricas porque lo que llega de parte de las autoridades resulta insuficiente: "No tenemos agua para beber, necesitamos ayuda por favor", pide un vecino de Paiporta desesperado. La policía local ya está ofreciendo ayuda a los más vulnerables acudiendo a su casa para comprobar que no les falta lo necesario para poder hacer una vida lo más normal dentro de esta situación tan horrible.

Protección Civil y la Guardia Civil también están contribuyendo al reparto de alimentos. Los agentes están repartiendo bocadillos por la noche, pero no es suficiente. Dentro de esta catástrofe, hay niños que no tienen los alimentos básicos para alimentarse, como explica una vecina: "Hay niño pequeños que no tienen leche para ser alimentados". Ya son pueblos enteros los que se encuentran en la misma situación que Paiporta, por lo que toda ayuda es necesaria.